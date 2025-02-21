أسعار المكسرات قبل رمضان.. الكاجو بـ160جنيها واللوز بـ 95 جنيهًا وعين الجمل بـ35 جنيهًا.. تخفيضات تصل لـ30٪ في المعجنات بمهرجان التمور 2025 (فيديو وصور)

تحتوي المكسرات على فوائد عديدة للجسم، حيث تُعتبر من أهم العناصر التي تعزز القوة والنشاط. فهي تحتوي على نسبة من الدهون الصحية التي تساعد في حماية القلب من الجلطات. لا تُعتبر المكسرات مجرد مواد غذائية للتسلية، بل هي من الأغذية المفيدة جدًا لصحة الجسم، كما أنها تُعتبر من العلاجات لبعض الأمراض. في السطر القادمة، سنتعرف على أسعار المكسرات وفوائدها المتنوعة في المتاجر.

انطلق "مهرجان القاهرة الدولي الخامس للتمور" في حديقة الحرية بالزمالك، ويستمر حتى 25 فبراير ويشارك في المهرجان أكثر من 90 عارضًا وشركة من مصر ودول عربية مثل ليبيا والسعودية والجزائر والأردن، حيث يقدمون مجموعة متنوعة من المنتجات والحرف اليدوية. من بين المنتجات الأكثر شهرة المعروضة هي "المكسرات"، التي يزداد الطلب عليها بشكل كبير خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

يقدم العارضون في المهرجان تخفيضات مميزة تتراوح بين 25% و30% على المنتجات، وخاصة المكسرات، مما يجعلها فرصة مثالية لشراءياميش رمضان بأسعار مناسبة، خصوصًا للمنتجات التي تزداد الحاجة إليها خلال الشهر الكريم.

لذلك رصدت عدسة "فيتو" أسعار المكسرات في مهرجان القاهرة الدولي للتمور 2025.

قال محمود في حديثه مع "فيتو" إنه يشارك في مهرجان القاهرة الدولي للتمور كل عام بمنتجاته من المكسرات. وأكد أن لديه مجموعة كبيرة من المكسرات تتفاوت في جودتها وأسعارها.

وأشار إلى أن هذا العام يشهد إقبالًا كبيرًا على المكسرات بسبب تزامن المهرجان مع دخول شهر رمضان المبارك، مما يجعله "موسمًا" لشراء مستلزمات ياميش رمضان من المعرض بأسعار تناسب الجميع.

وأضاف أن مشاركته لا تقتصر على المكسرات فقط، بل تشمل أيضًا المعجنات مثل الكوكيز والتمر بجانب المكسرات.



أسعار المكسرات في مهرجان التمور 2025

يبلغ سعر الكاجو 160 جنيها لوزن 130 جراما.

يبلغ سعر الزبيب 45 جنيهًا لوزن 130 جراما.

يبلغ سعر جوز الهند 30 جنيهًا لوزن 130جراما.

يبلغ سعر فستق بقشره 150 جنيها لوزن 130 جراما.

يبلغ سعر المكسرات المشكلة 135 جنيها لوزن 130 جراما.

يبلغ سعر اللوز المحمص 85 جنيها لوزن 90 جراما.

يبلغ سعر لوز ني 95 جنيها لوزن 130 جراما.

يبلغ سعر عين الجمل 70 جنيهًا لوزن 90 جراما.

أسعار التمور في مهرجان القاهرة الدولي للتمور 2025

يبلغ سعر التمر السادة 50 جنيها لوزن 500 جرا.

يبلغ سعر التمر الفاخر المميز 65 جنيهًا لوزن 500 جرام.

يبلغ سعر التمر باللوز مدور 35 جنيها 12 قطعة.

يبلغ سعر التمر بعين الجمل 35 جنيها 12 قطعة.

يبلغ سعر التمر بالسمسم 30 جنيها 12 قطعة

أسعار الكوكيز والمعمول

يبلغ سعر المعمول بالتمر الفاخر بالقرفة 60 جنيها 12 قطعة.

يبلغ سعر معمول بالتمر الفاخر 60 جنيهًا 12 قطعة.

يبلغ سعر معمول تمر الفاخر سادة 60 جنيه 12 قطعة.

يبلغ سعر کوکيز شوكولاتة بقطع الشوكولاتة 25 جنيها

يبلغ سعر كوكيز فانيليا بقطع الشوكولاتة 25 جنيهًا.

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