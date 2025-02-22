أمريكا تهدد بقطع خدمات ستارلينك عن كييف

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز بأن المفاوضين الأمريكيين أثاروا احتمال قطع خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" عن أوكرانيا، وهي خدمة حيوية للبلاد، وذلك في إطار نزاع حول الوصول إلى المعادن الحيوية الأوكرانية.

أمريكا تهدد بقطع خدمات أستارلينك عن أوكرانيا

جاء ذلك بعد رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اقتراحًا أوليًا من وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت.

وتُعد "ستارلينك"، المملوكة لشركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك، أساسية لتوفير الاتصال بالإنترنت في أوكرانيا، خاصة للجيش.

و أُثيرت هذه القضية مجددًا خلال اجتماع بين المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا، كيث كيلوغ، وزيلينسكي، حيث أُبلغت أوكرانيا بإمكانية قطع الخدمة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المعادن الحيوية.

وتطالب الولايات المتحدة بالحصول على معادن أوكرانية بقيمة 500 مليار دولار كتعويض عن المساعدات الحربية، دون تقديم ضمانات أمنية محددة، وهو ما رفضه زيلينسكي.

و تُعتبر "ستارلينك" ضرورية لعمليات الطائرات بدون طيار الأوكرانية، وهي جزء أساسي من استراتيجيتها العسكرية. في السابق، قام ماسك بتقييد الوصول إلى "ستارلينك" في عام 2022.

وتسعى الولايات المتحدة للحصول على معادن مثل الجرافيت واليورانيوم والتيتانيوم والليثيوم من أوكرانيا، وهي معادن حيوية لتقنيات متعددة. في الوقت نفسه، يعمل المسؤولون الأوكرانيون والأمريكيون على إبرام اتفاق اقتصادي يضمن مصالح كييف، حيث صرح زيلينسكي بأن الفرق تعمل على صياغة اتفاق حكومي يأمل أن يكون عادلًا.

ومن جانبه، دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، أوكرانيا إلى كبح انتقاداتها والعودة إلى طاولة المفاوضات لإبرام اتفاق المعادن، مشيرًا إلى أهمية الاعتراف بالدعم الأمريكي المقدم لأوكرانيا في صراعها مع روسيا.

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