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خارج الحدود

البيت الأبيض: ترامب واثق من إنهاء النزاع في أوكرانيا هذا الأسبوع

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع في أوكرانيا هذا الأسبوع.

وقالت ليفيت: "الرئيس وفريقه يركزون على التفاوض مع الجانبين لإنهاء هذا النزاع، وترامب واثق للغاية من أننا نستطيع تحقيق ذلك هذا الأسبوع".

وأضافت: "واشنطن تواصل جهودها الدبلوماسية النشطة، حيث يعمل مستشار الأمن القومي مايك والتز على مدار الساعة خلال نهاية هذا الأسبوع للتوصل إلى اتفاق وإنهاء النزاع".

وأشارت ليفيت إلى أن ترامب يريد السلام، ويريد أن يتوقف القتل وأن يتوقف موت الأبرياء.

وأكدت أن "هذا هو هدفه الرئيسي في الوقت الراهن".

وعندما سألوها عن لقاء محتمل بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قالت إنها لا تستطيع الإعلان عن أي شيء حتى الآن، لكنها أشارت إلى أن البيت الأبيض يواصل المفاوضات مع الجانبين.

في 18 فبراير الجاري، جرت في العاصمة السعودية مفاوضات روسية أمريكية رفيعة المستوى، استمرت أربع ساعات ونصف، شارك فيها من الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومثل واشنطن كل من وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.

واتفق الطرفان، بعد الاجتماع، على اتخاذ خطوات لتهيئة الظروف لاستئناف التعاون الثنائي بشكل كامل، بما في ذلك إزالة القيود المفروضة على عمل السفارات، وبدء عملية حل الأزمة الأوكرانية.

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البيت الأبيض كارولين ليفيت الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أوكرانيا

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