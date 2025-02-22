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خارج الحدود

أوربان: ما تبقى من أوكرانيا سيكون منطقة عازلة بين روسيا والناتو

فيكتور أوربان، فيتو
فيكتور أوربان، فيتو

 قال رئيس الوزراء الهنجاري فيكتور أوربان، اليوم السبت، إن أوكرانيا لن تصبح عضوا في "الناتو"، وأن ما تبقى منها سيكون منطقة عازلة بين روسيا والحلف.

 

أوكرانيا لن تصبح عضوا في الناتو 

وأضاف أوربان أن الصراع في أوكرانيا يحدد ما إذا كانت هذه المنطقة ستقع تحت سيطرة "الناتو"، بينما سيقرر الهنجاريون ما إذا كانت هذه المنطقة ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي.

وتابع: "لماذا قرر الليبراليون الأوروبيون والأمريكيون أن الروس سيراقبون هذا الأمر بشكل سلبي، لا يزال لغزا. من الواضح بالفعل أن التجربة فشلت، وأن أوكرانيا، أو بالأحرى ما تبقى منها، ستصبح مرة أخرى منطقة عازلة بين روسيا والناتو. لن تصبح عضوا في الناتو".

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وأكد أوربان أيضا أن الهنغاريين هم من سيقررون ما إذا كانت أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي، وقال: "ضد إرادة هنجاريا والهنجاريين، لن تصبح أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي أبدا. انضمام أوكرانيا سيدمر المزارعين الهنجاريين، وليس فقط هم بل الاقتصاد الوطني الهنجاري بأكمله".

في وقت سابق، قال أوربان في محادثة مع المستشار النمساوي السابق فولفغانغ شوسيل إن الخيار المثالي لأوكرانيا هو أن تصبح منطقة عازلة بين روسيا وحلف "الناتو"، وإلا فإن الأوكرانيين سيفقدون بلادهم.

وأكد وزير الخارجية الهنجاري بيتر سيارتو مرارا أن بودابست لن تدعم أي تحرك جوهري لأوكرانيا نحو "الناتو" والاتحاد الأوروبي حتى يتم استعادة حقوق الهنجاريين في إقليم زاكارباتيا.

 

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أوكرانيا الناتو روسيا الاتحاد الاوروبي

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