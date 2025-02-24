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محافظات

محافظ الدقهلية: جامعة المنصورة ذراعنا العلمي وتعاوننا يخدم المواطنين

مجلس جامعة المنصورة,
مجلس جامعة المنصورة, فيتو

شارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الإثنين في اجتماع مجلس جامعة المنصورة والذي عقد بمقر الجامعة برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعه وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات المختلفة.

جامعة المنصورة هي الزراع العلمي لمحافظة الدقهلية


وقال اللواء " مرزوق " إن جامعة المنصوره هي الزذراع العلمي لمحافظة الدقهلية من أجل البناء والتنمية الذي تشهده المحافظة في ظل بناء  الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهورية الجديدة.
 

تعاون جاد ومثمر وبناء بين المحافظة والجامعة


وأكد " المحافظ " علي أن هناك تعاونا جادا ومثمرا وبناء بين المحافظة والجامعة من أجل خدمة المواطن الدقهلاوي في مختلف القطاعات الخدمية سواء التعليميه أو الطبية أو البيئية وغيرها.

التعاون بين كافة مؤسسات الدوله هو السبيل الوحيد لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين


وثمن اللواء " مرزوق " دور جامعة المنصورة لتعاونها مع المحافظة للاحتفال بالعيد القومي للدقهلية بمناسبة مرور 775 عام علي انتصار شعب المنصورة علي الغزو الأوربي، مؤكدًا علي أن التعاون بين كافة مؤسسات الدولة هو السبيل الوحيد لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين.


نجاح تجربة التعاون بين المحافظة والجامعة في تنفيذ الاحتفال بالعيد القومي

ومن جانبه وجه " رئيس جامعة المنصوره" التحية والتقدير للواء طارق مرزوق مهنئا بنجاح تجربة التعاون بين المحافظة والجامعة في تنفيذ الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة لأول مرة من داخل جامعة المنصورة، مثمنًا جهود قطاع التعليم والطلاب وكلية التجارة بالجامعة في المشاركة في تنظيم الحفل تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

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