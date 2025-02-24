قام اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم الاثنين، بزيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام واطمئن المحافظ على الخدمات الطبية المقدمة للجرحى الفلسطينيين، والخدمات المتنوعه المقدمة للمرافقين لهم.

محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام



وأكد المحافظ علي تخصيص كافة الامكانيات الطبية المتوفره بالمحافظة بالإضافة الي الدعم اللازم من وزارة الصحة لاستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.

محافظ شمال سيناء يستقبل مديرة برنامج تسريع الاستجابة للقضية السكانية

كان استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، امس الأحد، الدكتورة فاطمة الزهراء جيل،مديرة برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية، أماني أحمد حسن، مديرة وحدة السكان بالديوان العام.



وأكد المحافظ ضرورة ايجاد حلول غير تقليدية للقضية السكانية عن طريق استثمار الثروة البشرية وتدعيم دور المرأة فى المجتمع وتوفير فرص عمل للشباب.



بدورها أعلنت مديرة برنامج تسريع الاستجابة للقضية السكانية، عن برنامج تدريبي لرفع كفاءة منسقى السكان علي مستوي المحافظة لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم.

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