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الزراعة توزع 10 آلاف شتلة لوز على مزارعي الشيخ زويد بشمال سيناء

توزيع شتلات اللوز
توزيع شتلات اللوز على مزارعي سيناء
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نظم مركز بحوث الصحراء احتفالية لتوزيع 10 آلاف شتلة لوز على مزارعي مركز ومدينتي الشيخ زويد ورفح، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في شمال سيناء.

جاءت الفعالية برعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وتحت توجيهات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، وشارك في الحفل اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ، واللواء وليد عبد الرؤوف رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، والمهندس محمود عوض مدير الإدارة الزراعية بالشيخ زويد، إلى جانب عدد من المشايخ والمزارعين. 


وذكر المهندس محمد رضا رئيس محطة الشيخ زويد أنه تم خلال الزيارة تقديم عرضًا حول الأنشطة التي تقوم بها المحطة، بما في ذلك توفير الشتلات المتحملة للظروف البيئية وتقديم الدعم الإرشادي والفني للمزارعين، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية.

وأكد نائب المحافظ خلال الزيارة على تقديره للجهود التي يبذلها العاملون في المحطة، مشددًا على أهمية دعمهم ومضاعفة الجهود لتعزيز الاستثمار الزراعي في المحافظة.

من جانبه، أشار الدكتور حسام شوقي إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة (مصر 2030)، مع التركيز على دعم المزارعين بسيناء من خلال توفير شتلات اللوز، والتى تعتبر من أهم الأشجار؛ نظرًا للمردود الاقتصادي والموروث الثقافي لزراعته بشمال سيناء  . 
كما أوضح شوقي أن الدعم يشمل توزيع 10 آلاف شتلة لوز (مر وحلو) على مساحة 75 فدانًا في مناطق عدة مثل قبر عمير، وتجمع البراوي، والشلاق، والخروبة، وأبو العراج، والجورة، والتومه، والظهير، والوحشي، وحى أبو رفاعى، وتجمع أبو سمور، وشبانه، بحيث يستفيد من هذه المبادرة 75 مزارعًا، بالإضافة إلى إنشاء 75 حقلًا إرشاديًا لدعمهم في تطبيق أفضل الأساليب الزراعية.

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مركز بحوث الصحراء شتلة لوز شمال سيناء علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى خالد مجاور محافظ شمال سيناء مدينة الشيخ زويد

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