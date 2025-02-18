محافظ الدقهلية يفتتح أعمال تطوير مدرستين ويضع حجر أساس مجلس مدينة السنبلاوين (صور)

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم، أعمال تطوير مدرستي طرانيس العرب الإبتدائية، ومدسة الثانوية بنات ويضع حجر أساس مجلس مدينة السنبلاوين، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 38 مليون جنيه، بحضور اللواء أحمد العوضي، واللواء هشام الحصري، واللواء محمد السعيد عوض، أعضاء مجلس النواب، والدكتور محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مجاهد عطية مدير الأبنية التعليمية، والأستاذ حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من الفصول الدراسية والقاعات، وتبادل الحديث مع الطالبات والتلاميذ بالمدارس، حول العيد القومي للدقهلية، وأسباب تحديد يوم 8 فبراير للاحتفال به، وأجابوا بأنه يوم أسر لويس التاسع ملك فرنسا أثناء محاولته غزو البلاد، وأوضح لهم أن الاحتفال بـ العيد القومي يرسخ الانتماء والهوية الوطنية في التصدي لأي معتدي، مؤكدًا لهم على ضرورة الحفاظ على هويتنا وحضارتها وبلدنا في إطار بناء مستقبلنا.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الدولة توفر جميع الخدمات وتبذل كل الجهود لتوفير احتياجات المواطنين، قائلًا لهم "أنتم مستقبل مصر" اجتهدوا وتميزوا، مشيرا لهم إلى أن الدقهلية أنجبت لمصر العديد من الرموز في كل المجالات، ومؤكدا أن الدولة لا تبخل بجهد لتوفير الخدمات، ولابد أن نحافظ على مدارسنا نظيفة ونحافظ على بلدنا، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

إنشاء مجلس مدينة السنبلاوين الجديد

وأشار محافظ الدقهلية إلى أهمية إنشاء مجلس مدينة السنبلاوين الجديد على مساحة إجمالية 800 متر، مكون من مبنى المركز التكنولوجي على مساحة 450 متر من أرضي و4 أدوار علوية، وجزء ملحق على باقي المساحة مكون من دور أرضي وأول علوي، وأكد أن هذه المشروعات لتوفير الخدمات للمواطنين في أسرع وقت وبأقل جهد في أماكن إقامتهم.

تطوير مدرسة الثانوية بنات بالسنبلاوين

من جهته أوضح المهندس مجاهد عطية مدير الأبنية التعليمية بالدقهلية، أن أعمال تطوير مدرسة الثانوية بنات بمدينة السنبلاوين بلغت تكلفتها 11 مليون جنيه، شملت تعلية وتطوير ورفع كفاءة، وبلغت تكلفة مدرسة طرانيس العرب 11 مليون جنيه إنشاء وتجهيزات، كما بلغت تكلفة أعمال إنشاء مجلس مدينة السنبلاوين بلغت 16 مليون جنيه في المرحلة الأولى.

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