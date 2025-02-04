الثلاثاء 04 فبراير 2025
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الشيخ زايد التخصصي: فريق جراحة الأورام ينجح في استئصال ورم بالوجه

الشيخ زايد التخصصي
الشيخ زايد التخصصي
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 صرح الدكتور صلاح جودة مدير عام مستشفي الشيخ زايد التخصصى -أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن العيادات الخارجية بالمستشفى استقبلت حالة مريض بعمر ٦٠ عاما يعاني من ورم بالوجه مجاور للعين. 

وتابع حديثه: بمراجعة التاريخ المرضي للحالة من قبل أطباء جراحة الأورام تبين أن المريض أجريت له جراحة استئصال سابقة للورم بإحدى المراكز الطبية منذ عام إلا أن الورم عاود الظهور من جديد، وبعد مناظرة الحالة من قبل فريق جراحة الأورام  وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة تقرر تشكيل الفريق الجراحي بقيادة الدكتور أحمد طنطاوي، استشاري جراحات الأورام والمناظير  المتقدمة.

 

استئصال الورم تحت المخدر الموضعي 

 وأفاد "طنطاوي" أنه قد تم تحضير المريض للعملية وعمل استئصال للورم بحواف أمنة؛
علاوة على عمل سديلة جلدية موضعية، وذلك لإصلاح الجلد مكان استئصال الورم. 
 

 

وفي سياق متصل نوه "طنطاوي" إلى أن العملية قد تمت تحت تأثير المخدر الموضعي حفاظا على الحالة الصحية العامة للمريض؛ وقد  غادر المريض المستشفى في نفس يوم الجراحة بحالة طبية جيدة ودون تحمل أي نفقات مالية.


وفي ذات السياق  وجه المريض عبر البريد الإلكتروني الرسمي لمستشفى الشيخ زايد التخصصي برقية شكر وتقدير لإدارة مستشفى الشيخ زايد التخصصي، أشاد خلالها بالأداء الاحترافي والمتميز للفريق الطبي والإداري بالمستشفى.

 

كانت أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن نجاح قسم العظام بمستشفى بني عبيد التخصصي في علاج شاب يبلغ ١٨ عامًا يعاني من كسر فى عظمة الشظية. 

 

وقالت أمانة المراكز الطبية المتخصصة إنه تم استقبال الحالة بعد تعرضها لحادث طريق نتج عنه كسر بالكاحل مع اختلال زوايا الكاحل مما استدعى عمل تثبيت بواسطة شريحة تيتانيوم ذاتية الغلق وتم رد المفصل لحالته الطبيعية.
 

 وأعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن استقبال مستشفى الهرم مصابا فلسطينيا يبلغ من العمر 65 عامًا، وهو يعانى من ضعف عام وسوء تغذية وكسر مفتت معيب الالتئام بمفصل الفخذ الأيسر ما بعد إصابة بشظية أثناء الحرب مع عدم القدرة على الحركة أو الوقوف؛ مع جرح هرسي وحرق وكسور متعددة بالطرف العلوي الأيمن وسقوط بالقدم اليسرى.

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