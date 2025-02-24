العروبة يفوز على ضمك 2-1 في الدوري السعودي (صور)

فاز فريق العروبة على نظيره ضمك، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2024-2025.

سجل ثنائية العروبة كل من:" براد يونج في الدقيقة 48، وعمر السومة في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، فيما جاء هدف ضمك عن طريق مشاري النمر في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

تشكيل ضمك ضد العروبة

تشكيل العروبة ضد ضمك

ترتيب ضمك والعروبة بالدوري السعودي

بهذه النتيجة يحتل ضمك المركز الثاني عشر فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة.

في المقابل، احتل العروبة المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.

المواجهات السابقة بين ضمك والعروبة



والتقى الفريقان في 9 مناسبات سابقة، حيث فاز ضمك في 4 مباريات، بينما فاز العروبة في 3 مباريات، وتعادلا في مباراتين.

طارق حامد لاعب ضمك

وغاب طارق حامد عن المشاركة مع فريقه ضمك في مباراة اليوم أمام العروبة، بسبب الإصابة.

وخاض طارق حامد مباراتين فقط مع ضمك فى الموسم الحالي 2024-2025 أمام فريقى الخليج والهلال فى الجولتين الأولى والثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وأصيب طارق حامد خلال مران فريقه ضمك عقب الخسارة 2ـ3 من الهلال في ثاني جولات الدوري السعودي للمحترفين، وغاب عن 19 مباراة حتى الآن في الدوري السعودي بالإضافة إلى مباراة الكأس أمام النجمة.

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