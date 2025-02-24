الإثنين 24 فبراير 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة ضمك والعروبة في الدوري السعودي

ضمك
ضمك

أعلن  نونو ألميدا المدير الفني لفريق ضمك، والعراقي عدنان حمد مدرب العروبة، تشكيل فريقهما للمواجهة المرتقبة التي تجعهما مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2024-2025. 

تشكيل ضمك ضد العروبة 

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تشكيل العروبة ضد ضمك 

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موعد مباراة ضمك والعروبة 

وتقام المباراة باستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة بمدينة خميس مشيط، في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة.

ترتيب ضمك والعروبة بالدوري السعودي 

ويحتل ضمك المركز الثاني عشر فى جدول الترتيب برصيد 24 نقطة من 21 مباراة، حقق خلالها 6 انتصارات، 6 تعادلات، و9 هزائم. 

في المقابل، يحتل العروبة المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة من نفس عدد المباريات، حقق خلالها 6 انتصارات، 2 تعادل، و13 هزيمة.

 

المواجهات السابقة بين ضمك والعروبة


والتقى الفريقان في 9 مناسبات سابقة، حيث فاز ضمك في 4 مباريات، بينما فاز العروبة في 3 مباريات، وتعادلا في مباراتين.

طارق حامد لاعب ضمك

ويغيب طارق حامد عن المشاركة مع فريقه ضمك في مباراة اليوم أمام العروبة، بسبب الإصابة.

وخاص طارق حامد مباراتين فقط مع ضمك فى الموسم الحالي 2024-2025 أمام فريقى الخليج والهلال فى الجولتين الأولى والثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وأصيب طارق حامد خلال مران فريقه ضمك عقب الخسارة 2ـ3 من الهلال في ثاني جولات الدوري السعودي للمحترفين، وغاب عن 19 مباراة حتى الآن في الدوري  السعودي بالإضافة إلى مباراة الكأس أمام النجمة.

 

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