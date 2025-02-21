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رياضة

أهلي جدة يصالح جماهيره بالفوز على ضمك بهدفين في الدوري السعودي (فيديو)

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو

الدوري السعودي، فاز أهلي جدة السعودي بهدفين دون رد أمام  ضمك في المباراة التي أقيمت    ضمن مباريات الجولة الـ 21 لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم أهلي جدة بهدف مبكر عن طريق إيفان توني بالدقيقة 4.

 

 

وألغى الحكم هدفا لضمك عن طريق حبيب ديالو بداعي التسلل في الدقيقة 25.

 

وأحرز الهدف الثاني لأهلي جدة جالينو في الدقيقة 5+90.

تشكيل أهلي جدة أمام ضمك 

تشكيل ضمك امام أهلي جدة 


وغاب عن اللقاء طارق حامد اللاعب الدولي المصري، للإصابة.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري 


ويحتل أهلي جدة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 41نقطة، بينما يحتل ضمك المركز الـ 11 برصيد 24 نقطة.

وفاز  أهلي جدة مؤخرا على  الغرافة القطري في دوري أبطال أسيا للنخبة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

وخسر  الأهلى  أمام النصر فى الجولة الماضية بنتيجة 3-2.

وكانت مباراة الدور الأول بين الأهلي وضمك، قد انتهت بانتصار أهلى جدة بنتيجة 4 - 2، عن طريق الإسباني غابري فيجا، والإنجليزي إيفان توني الذي سجل هدفين، وروبرتو فيرمينو هدف وحيد، بينما جاءت ثنائية ضمك، عن طريق أيمن فلاتة، وفاروق شافعي.

وخاض الفريقين 18 مباراة فاز الأهلي خلال 11 مباراة، وفاز ضمك في 3 وتعادل الفريقين في 4 مباريات.

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