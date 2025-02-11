محافظ دمياط يفتتح معرض "أهلًا رمضان " في كفر سعد

افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ظهر اليوم، معرض " أهلًا رمضان " لبيع السلع الغذائية والأساسية، في كفر سعد وذلك وسط إقبال كبير من المواطنين، وذلك بحضور مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ومحمد الشبراوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد .

محافظ دمياط يفتتح معرض " أهلًا رمضان " للسلع الغذائية والأساسية بكفر سعد

محافظ دمياط يطالب بتقديم نسب خصم أكبر على المنتجات المعروضة

وتفقد الدكتور أيمن الشهابي المعرض الذى تضمن كافة السلع الأساسية والغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم والأسماك والملابس بأسعار مخفضة، وتواصل مع العارضين، واطمأن على توافر السلع والإعلان عن أسعارها قبل وبعد الخصم، كما طالبهم بتقديم نسب خصم أكبر على المنتجات المعروضة لخدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.

وحرص محافظ دمياط على التواصل مع المواطنين للتعرف على آرائهم حول المعرض ومدى توافر كافة احتياجاتهم به.

المحافظ يُعلن انعقاد المعرض بشكل دائم

وأشار “ المحافظ ” إلى ان تنظيم المعرض يأتى استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكافة المناطق، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لتلك الجهود وتحقيق التعاون مع التعاون مع الجهات المختلفة لتوفير السلع بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، مُعلنًا استمرار المعرض بشكل دائم استجابةً لطلب الحزب ومطالب المواطنين.

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