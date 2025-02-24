حقيقة كسر تمثال سقارة الخشبي الأثري.. وزاهي حواس يرد على اتهامات مواقع التواصل الاجتماعي

تمثال سقارة، انتشرت في الآونة الأخيرة أنباء عن تعرض تمثال اثري مكتشف بمنطقة آثار سقارة للكسر على أيدي البعثة الأثرية المصرية برئاسة عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، وسط مطالب بقيام وزارة السياحة والآثار لفتح تحقيق عن الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة.

من جانبه علق عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، على الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن كسره رداء تمثال من الخشب أثناء الكشف عنه بسقارة.

وأوضح زاهي حواس أنه تم العثور على التمثال في حفائر البعثة المصرية المشتركة مع المجلس الأعلى للآثار بمنطقة جسر المدير بسقارة، حيث كان التمثال في حالة حفظ جيدة، ولم يتعرض للكسر أثناء اكتشافه.

حقيقة كسر تمثال من الخشب في منطقة سقارة

وأوضح الدكتور زاهي حواس أنه تم الكشف عن التمثال داخل كوة (نيشة) صغيرة بداخل مقبرة تعود إلى عصر الأسرة الخامسة (٢٤٩٤ ق.م – ٢٣٤٥ ق.م) أي أن عمر التمثال يقارب الـ ٤٣٠٠ عام، وقام بإزالة السدة التي تغلق النيشة للكشف عن التمثال، وذلك بعد توثيق السدة التوثيق العلمي المتعارف عليه.

وأشار حواس إلي أنه لم يتم لمس التمثال أثناء عملية الكشف، وقد اتضح بعد الكشف عن التمثال أنه مصنوع من الخشب المحلي لموظف من الأسرة الخامسة لا يزيد ارتفاعه بالقاعدة عن ٥٣ سم، وجسم التمثال مغطى بطبقة من الملاط لا يتعدى سمكها الـ ٣مليمترات.

ترميم تمثال من الخشب عثر عليه بسقارة

وأوضح أن فريق الترميم بقيادة الدكتور أشرف عويس مدير عام ترميم سقارة قام بعمل المعالجات الأولية للتمثال في مكان اكتشافه قبل نقله لمعمل الترميم، وذلك للتأكد من ثبات حالته وإمكانية نقله من موضعه، وبعد الانتهاء من أعمال الترميم الأولية بالموقع، قام المرممون بتغليف التمثال وتأمينه لنقله واستكمال أعمال التنظيف والتقوية، ثم إعادة تثبيت طبقات الملاط المتساقط من التمثال داخل النيشة وعمل تقرير مفصل عن حالته وتوثيق أعمال الترميم التي أجريت له، مشيرا إلي أن التمثال حاليًا محفوظ بمخزن المنطقة في حالة جيدة من الحفظ بالنظر إلى عمره ومادة صناعته.



وكشفت إدارة ترميم آثار سقارة، في بيان لها تفاصيل ترميم تمثال سقارة والذي انتشرت أنباء عن تعرضه للكسر من قبل البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور زاهي حواس.

بيان منطقة اثار سقارة حول التمثال

وأضافت إدارة ترميم آثار سقارة، أن التمثال من الخشب لشخص يرتدى نقبة بيضاء والتمثال على قاعدة خشبية بسيطة ومغطى بطبقة من الشيد الملون باللون الأحمر لأجزاء الجسم واللون الأبيض للرداء واللون الأسود للعينين والشعر من خلف الرأس.

تفاصيل عمليات ترميم تمثال من الخشب بسقارة

وأشارت إلى أن التمثال عثر عليه داخل نيش فى مقبرة صخرية بموقع حفائر الدكتور زاهى حواس بموقع جسر المدير غربي سقارة بجواره باب وهمى من الحجر الجيرى يبلغ طول التمثال حوالي 53 سم، وعن حالة التمثال قبل أعمال الترميم فهي كالآتي:-

- الخشب في حالة متوسطة في الجزء العلوى منه، إلا أنه يوجد به شروخ مختلفة، كما يوجد إنفصالات ببعض أجزاء بدن التمثال مثل الأرجل والتى تكاد تكون متحللة بالكامل في الأجزاء السفلية منها عند الأقدام.

- طبقة الشيد التى تغطى الجسم أجزاء منه ثابتة وبها شروخ دقيقة وخاصة منطقة الصدر والأكتاف وبعض الأجزاء منفصلة عن بدن التمثال مثل الظهر بالكامل تقريبًا وطبقة الشيد التي تغطى النقبة، كما يوجد فقد وتحلل كامل لطبقات الشيد وخصوصًا في الأماكن التي تغطى الأرجل منأسفل.

- يرجع سبب تدهور حالة التمثال وانفصال طبقات الشيد عنه إلا تباين المواد التي صنع منها التمثال وهى الخشب والشيد الجبسى واختلاف تأثر هذه المواد بالتباين الذي حدث في درجات الحرارة والرطوبة على مر السنين مما يؤدى لحدوث تمدد وإنكماش بدرجات مختلفة للمواد المصنوع منها التمثال، مما أدى بدوره إلى إنفصال طبقات الشيد وحدوث شروخ بها، كما أدى أيضًا لتدهور الخشب وحدوث تشققات وشروخ به.

وتابعت، أنه بشأن أعمال الصيانة والترميم للتماثيل والتوابيت الخشبية، تم اجراء الأعمال التنظيف للتماثيل من الأتربة العالقة باستخدام منافيخ الهواءالدقيقة، وتم تقوية الطبقات الضعيفة من الشيد باستخدام مادة كلوسيل جي بنسبة 1%.

- تم تثبيت طبقات الشيد المنفصلة من فوق التماثيل والتوابيت باستخدام المواد اللاصقة مثل البريمال 33 وذلك بعد عمل تغطية سطحية لحمايتها أثناء العمل من الورق الياباني ومادة كلوسيل جي 2%، وإجراء أعمال التقوية للمواد الملونة باستخدام البارالويد ب 72 بنسبة 3% مذاب في الاسيتون والمضاف له الكحول الإيثليى ليساعد على إبطاء التطاير ومنح الفرصة لمادة التقوية للدخول للمسام، وتم إجراء أعمال التقوية للأخشاب باستخدام البليكسي سول.

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