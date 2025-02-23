وزيرة التنمية المحلية: بدء ورش عمل "انطلاقة" بمركز سقارة للتدريب لإعداد الخطة التدريبية الجديدة للعام المقبل

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تنظيم ورش عمل "انطلاقة" بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك خلال الأسبوع التدريبي الـ30 من الخطة التدريبية للمحليات، في الفترة من 23 إلى 26 فبراير 2025، بمشاركة 104 من ممثلي الوزارة والمحافظات.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة التدريب المحلي لتعزيز كفاءة القيادات والعاملين بالمحليات، بما يسهم في تأهيلهم لمواجهة التحديات المتجددة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما شددت على أهمية تحديث المحتوى التدريبي والاستفادة من التجارب الناجحة لتعزيز كفاءة الكوادر البشرية في مختلف المحافظات.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن ورش العمل تهدف إلى إعداد الخطة التدريبية الجديدة لمركز سقارة للعام التدريبي 2025/2026، من خلال مناقشة الاحتياجات التدريبية الواردة من المحافظات والوزارة، وتقييم مدى نجاح الخطة التدريبية الحالية 2024/2025، وذلك عبر خمس ورش عمل يتم تنفيذها علي مدار الأسبوع الحالي، ويحاضر فيها قيادات مركز التنمية المحلية بسقارة بدعم فني من اللجنة العلمية الفنية لأعمال التدريب، لمراجعة الإجراءات والتحليل والنتائج قبل الإعلان عن الخطة السنوية للتدريب.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن ورش العمل ستناقش أيضًا مقترحات الوزارة والمحافظات لقياس أداء مركز تدريب سقارة ومدى العائد من التدريب، بالإضافة إلى بحث آليات تنفيذ الخطط التدريبية على مستوى المحافظات، سواء بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو داخل مراكز التدريب بالمحافظات، كما ستتطرق الورش إلى استعراض المعوقات التي تواجه المحافظات والوزارة ومركز تدريب سقارة أثناء تنفيذ الخطة التدريبية، والعمل على إيجاد حلول فعالة لتعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظات لتحقيق أقصى استفادة من البرامج التدريبية.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن محاور الورشة ستضمن مناقشة خطط التدريب الخاصة بكل محافظة، سواء خطة التدريب التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو خطة التدريب داخل المحافظات، بالإضافة إلى استعراض الإمكانيات المتاحة في مراكز التدريب بالمحافظات، كما سيتم تقديم بيان مستوفى بمستويات الوظائف القيادية بالمحافظات، لضمان توجيه البرامج التدريبية بما يخدم الاحتياجات الفعلية للوحدات المحلية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة، أن ورش عمل "انطلاقة" لعام 2025 ستسلط الضوء على سبل تعزيز الاستفادة من خريجي برامج إعداد المدربين (TOT) في المحافظات، لضمان استدامة عمليات التدريب ونقل الخبرات بين الكوادر المحلية، مما يسهم في تحسين كفاءة العاملين المحليين ورفع مستوى الأداء المؤسسي.

وأشار الدكتور عصام الجوهري إلى أن الوزارة ستستخدم أدوات تحليلية جديدة لتقييم الاحتياجات التدريبية، وذلك من خلال استبيانات مع الأفراد أو الفرق، وإجراء مقابلات معهم، وتحليل البيانات المتاحة حول الأداء الحالي والأهداف المطلوبة، بالإضافة إلى مشاهدة الأداء الحالي للأفراد أو الفرق لتحديد احتياجاتهم التدريبية.

وأضاف مساعد وزيرة التنمية المحلية أن التجهيز للورشة تضمن تطوير أدوات علمية وتكنولوجية حديثة لتحديد الاحتياجات التدريبية، مثل نماذج جاهزة لتحليل الاحتياجات التدريبية، وبرامج تحليل البيانات، وأدوات قياس الأداء الحالي، ونماذج قياس أثر التدريب للمحافظات ولمركز التنمية المحلية بسقارة، كما سيتم تدريب الموارد البشرية بالمحافظات على تصميمها لنقل المعرفة وضمان استدامة عمليات التدريب.

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