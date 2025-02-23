الأحد 23 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية: بدء ورش عمل "انطلاقة" بمركز سقارة للتدريب لإعداد الخطة التدريبية الجديدة للعام المقبل

منال عوض، فيتو
منال عوض، فيتو

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تنظيم ورش عمل "انطلاقة" بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك خلال الأسبوع التدريبي الـ30 من الخطة التدريبية للمحليات، في الفترة من 23 إلى 26 فبراير 2025، بمشاركة 104 من ممثلي الوزارة والمحافظات.

 

منال عوض: الدولة المصرية مستعدة لتقديم كافة سبل التعاون لأشقائها الأفارقة

منال عوض: انطلاق الأسبوع الـ 28 من الخطة التدريبية للمحليات غدًا

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة التدريب المحلي لتعزيز كفاءة القيادات والعاملين بالمحليات، بما يسهم في تأهيلهم لمواجهة التحديات المتجددة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما شددت على أهمية تحديث المحتوى التدريبي والاستفادة من التجارب الناجحة لتعزيز كفاءة الكوادر البشرية في مختلف المحافظات.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن ورش العمل تهدف إلى إعداد الخطة التدريبية الجديدة لمركز سقارة للعام التدريبي 2025/2026، من خلال مناقشة الاحتياجات التدريبية الواردة من المحافظات والوزارة، وتقييم مدى نجاح الخطة التدريبية الحالية 2024/2025، وذلك عبر خمس ورش عمل يتم تنفيذها علي مدار الأسبوع الحالي، ويحاضر فيها قيادات مركز التنمية المحلية بسقارة بدعم فني من اللجنة العلمية الفنية لأعمال التدريب، لمراجعة الإجراءات والتحليل والنتائج قبل الإعلان عن الخطة السنوية للتدريب.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن ورش العمل ستناقش أيضًا مقترحات الوزارة والمحافظات لقياس أداء مركز تدريب سقارة ومدى العائد من التدريب، بالإضافة إلى بحث آليات تنفيذ الخطط التدريبية على مستوى المحافظات، سواء بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو داخل مراكز التدريب بالمحافظات، كما ستتطرق الورش إلى استعراض المعوقات التي تواجه المحافظات والوزارة ومركز تدريب سقارة أثناء تنفيذ الخطة التدريبية، والعمل على إيجاد حلول فعالة لتعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظات لتحقيق أقصى استفادة من البرامج التدريبية.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن محاور الورشة ستضمن مناقشة خطط التدريب الخاصة بكل محافظة، سواء خطة التدريب التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو خطة التدريب داخل المحافظات، بالإضافة إلى استعراض الإمكانيات المتاحة في مراكز التدريب بالمحافظات، كما سيتم تقديم بيان مستوفى بمستويات الوظائف القيادية بالمحافظات، لضمان توجيه البرامج التدريبية بما يخدم الاحتياجات الفعلية للوحدات المحلية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة، أن ورش عمل "انطلاقة" لعام 2025 ستسلط الضوء على سبل تعزيز الاستفادة من خريجي برامج إعداد المدربين (TOT) في المحافظات، لضمان استدامة عمليات التدريب ونقل الخبرات بين الكوادر المحلية، مما يسهم في تحسين كفاءة العاملين المحليين ورفع مستوى الأداء المؤسسي.

وأشار الدكتور عصام الجوهري إلى أن الوزارة ستستخدم أدوات تحليلية جديدة لتقييم الاحتياجات التدريبية، وذلك من خلال استبيانات مع الأفراد أو الفرق، وإجراء مقابلات معهم، وتحليل البيانات المتاحة حول الأداء الحالي والأهداف المطلوبة، بالإضافة إلى مشاهدة الأداء الحالي للأفراد أو الفرق لتحديد احتياجاتهم التدريبية.

وأضاف مساعد وزيرة التنمية المحلية أن التجهيز للورشة تضمن تطوير أدوات علمية وتكنولوجية حديثة لتحديد الاحتياجات التدريبية، مثل نماذج جاهزة لتحليل الاحتياجات التدريبية، وبرامج تحليل البيانات، وأدوات قياس الأداء الحالي، ونماذج قياس أثر التدريب للمحافظات ولمركز التنمية المحلية بسقارة، كما سيتم تدريب الموارد البشرية بالمحافظات على تصميمها لنقل المعرفة وضمان استدامة عمليات التدريب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مركز التنمية المحلية بسقارة مركز سقارة للتدريب مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وزيرة التنمية المحلية

مواد متعلقة

منال عوض: تطوير 312 مركزا تكنولوجيا ثابتا فى 27 محافظة

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024/2025

نجيب ساويرس يكشف مصير الدولار الفترة المقبلة في حال عدم تخفيض سعر الفائدة

مو صلاح VS عمر مرموش، شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر بالدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

بيان ناري من عبد الواحد السيد ردا على تصريحات أمير عزمي مجاهد وأنباء إقالته

منصة FBC، «المستريح الأون لاين» يستولي على 6 مليارات دولار من مليون شخص

بيراميدز يتصدر ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ15

فتح ضريح مبارك الثلاثاء المقبل لاستقبال الزائرين في الذكرى الخامسة لوفاته

منوعات

المزيد

قبعة تنقذ رجلا من هجوم ثعبان مفاجئ (فيديو)

اختفاء فتاة يهز بريطانيا ويحير الاستخبارات، ما القصة؟

فرنسا تسجل أكبر طبق فوندو جبن مذاب في جينيس

مصرع طفل أمريكي بسبب تحدي خطير على الإنترنت

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأحد 23/5/2025

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

روشتة الاستعداد المثالي لشهر رمضان المبارك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شوقي علام يوضح مكروهات الصيام وأحكامها (فيديو)

أمين الفتوى: يجوز للمرأة السفر للحج دون محرم حال وجود رفقة مأمونة (فيديو)

تفسير رؤية الترزى في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية والعائلية

المزيد
الجريدة الرسمية