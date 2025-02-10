زاهي حواس يكشف تفاصيل فيديو رحلة الـ100 ساعة في الأهرامات

أكد عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، أنه قبل لقائه مع مستر بيست اشترط عليه أنه من الممكن الظهور معه في هذا البرنامج، بشرط أن يؤكد للعالم أجمع أن المصريين هم بناة الأهرامات، وخاصة أن متابعيه علي منصات وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من ٦٠٠ مليون متابع جميعهم أقل من ٢٠ عام ومن أعمار مختلفه أيضا.

فيديو مست بيست داخل الأهرامات

وأوضح الدكتور زاهي حواس، أنه اصطحب مستر بيست عند أبو الهول ونزلا النفق الموجود خلف التمثال، وأكدا للعالم أن النفق الموجود يرجع عمره إلى ٥٠٠ عام قبل الميلاد، مشيرا إلى أنه اصطحبه إلى مقابر العمال بناة الأهرامات وتم الحفر عن هيكل عظمي للتأكيد على أن المصريين هم بناة الأهرام.

وأشار حواس إلى أن أخطر مغامرة قام بها مع مستر بيست كانت فوق الحجرات الخمس، وكان الصعود صعب جدا، حيث كشف له عن بعض أسماء لعمال تم الكشف عنهم، بالإضافة إلى قراءة العام ١٣ من حكم الملك خوفو مما يؤكد أن كل ما يقال عن الأهرامات من أكاذيب هي خرافات، وأن المصريين هم بناة الأهرامات.

عدد الزائرين لفيديو مستر بيست

وعبر حواس عن سعادته بتخطي الفيديو لأكثر من ٦٠ مليون مشاهدة حتى الآن في كل أنحاء العالم، مؤكدا أن هذا البرنامج من أهم البرامج التي تبين حقيقة الآثار المصرية وما يشاع عن الأهرامات وأفضل دعاية للسياحة المصرية.

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