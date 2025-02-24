أمطار رعدية غزيرة وطقس سىيئ ببورسعيد (فيديو وصور)

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، حالة من الطقس السيئ متمثلة في انخفاض كبير لدرجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة بشكل متواصل، يصاحبها رياح متوسطة

بورسعيد تحت الامطار، فيتو

رفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الشتاء

ومن جانبها رفعت كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارئ لمواجهة أي أحداث طارئة نتيجة سوء الأحوال الجوية، حيث أعلنت غرفة عمليات محافظة بورسعيد رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي تجمعات مياه في الشوارع والميادين الرئيسية

سقوط الأمطار المتواصلة ببورسعيد، فيتو

الدفع بسيارات شفط المياه

وعلى جانب متصل قامت محافظة بورسعيد بالدفع بعدد من المعدات وعربات شفط المياه التابعة للأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لضمان سهولة الحركة المرورية وعدم تأثر الخدمات العامة.

سقوط الأمطار الغزيرة ببورسعيد، فيتو

وتشهد محافظة بورسعيد،منذ يوم الجمعة الماضي سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة واستمر حتى يومنا الإثنين، مما دفع المواطنين إلى ارتداء الملابس الثقيلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأجواء الشتوية.

سقوط امطار غزيره في بورسعيد، فيتو

سقوط امطار غزيره في بورسعيد، فيتو

سقوط امطار غزيره في بورسعيد، فيتو

سقوط امطار غزيره في بورسعيد، فيتو

سقوط امطار غزيره في بورسعيد، فيتو

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