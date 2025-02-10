صقيع وأمطار ورياح، استمرار سوء الأحوال الجوية في الإسكندرية ليلا

تشهد محافظة الإسكندرية ليلا، موجة من الصقيع والرياح الباردة وهطول الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة بالمحافظة، يصاحبها نشاط في حركة الرياح.

وكانت المدينة الساحلية قد شهدت هطول الأمطار واستمرار سوء الأحوال الجوية، مما تسبب في رفع حالة الطوارئ القصوى بين أحياء المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركة الصرف الصحى للانتشار في كافة الميادين والشوارع العامة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية وجودها بكافة الميادين والشوارع العامة والدفع بسيارات الصرف الصحي تحسبًا لسقوط الأمطار والعمل على تطهير الشنايش والمطابق لعدم تجمع مياه الأمطار فى الطرق العامة.



وأكد اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية يتم بشكل يومي، وعند رصد تحذير بسقوط الأمطار، يتم رفع حالة الطوارئ بالشركة، ونشر قرابة 180 سيارة ومُعدة بالنقاط الساخنة، المتوقع تجمُع مياه الأمطار فيها، وتقوم غُرفة العمليات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وغُرف العمليات المُماثلة في الأجهزة التنفيذية.

وأضاف رئيس شركة الصرف الصحى، أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى والاستعدادات ومنع الإجازات وبدل الراحات والتواجد في الميادين وانتشار لسيارات الصرف الصحي لمنع تراكم مياه الأمطار.

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