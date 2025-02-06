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سقوط أعمدة إنارة وأشجار ولافتات إعلانية، نوة الكرم تضرب الإسكندرية برياح شديدة (صور)

سقوط أعمدة إنارة
سقوط أعمدة إنارة وأشجار ولافتات إعلانية

تسببت موجة سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، تزامنا مع نوة الكرم، في خسائر، حيث تساقطت بعض أعمدة الكهربائية واللوحات الإعلانية الكبرى في الميادين والشوارع العامة. 

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وكانت الأجهزة التنفيذية بحي وسط قد تلقت بلاغا يفيد بسقوط أعمدة وإعلانات وأشجار بفعل موجة الطقس السيئ وسرعة الرياح، وجه الدكتور مصطفى العرابي رئيس حي وسط إداراتي الأزمات والمتابعة بالتحرك العاجل وسرعة المعاينة والإفادة للبلاغات الواردة للحي.

 

 وتلقت غرفة عمليات حي وسط اليوم عدة بلاغات ومنها سقوط عمود إنارة بدون إصابات بشارع الغرفة التجارية، حيث تم التوجيه بالتحرك العاجل والسريع، ورفع العمود وإزالة الخطورة والإفادة، وتمت المعاينة.

 وتم اتخاذ اللازم نحو عزل وتأمين العامود بمعرفة نوبتجي الكهرباء بالحي؛ حفاظا على المارة لحين رفعه.

كما تلقى الحي بلاغا يفيد بوجود عمود إنارة ملقى على الأرض أمام كارفور وأمام البنك، ووجه العرابي أيضا برفع العامود فورا والإفادة، حيث تم التواصل مع مدير إدارة الكهرباء بالحي، وتم عزل وتأمين كابلات العامود والكشافات الساقطة، وإبلاغ مقاول الصيانة السنوية لرفعه.  

كما تلقى الحي بلاغا آخر يفيد بسقوط لافتة استاند إعلاني بجوار ساعة الزهور منطقة باب شرق، وتم التواصل مع الوكالة الإعلانية ورفع الإعلان.

 وفي السياق ذاته، تلقى الحي بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من شاسي إعلاني بكوبري حسن علام تجاه الإسكندرية، دون وقوع إصابات، وتم التواصل مع الحماية المدنية التي قامت بإزالة الأجزاء الخطرة، كما تمت الإحالة لإدارة إشغال الطريق والإعلانات بالحي لاتخاذ اللازم، وجار العمل.

كما تلقت غرفة عمليات الحي بلاغا بسقوط شجرة أمام مكتب صحة الحضرة القبلية وتم تقطيع الشجرة ورفعها بمعرفة فرقة الأشجار بالحي. 

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