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محافظات

اليوم، غلق سوق المزراعين لليوم الواحد بالإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

سوق المزارعين لليوم
سوق المزارعين لليوم الواحد بالإسكندرية، فيتو

أعلن مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة أحمد الوكيل عن إغلاق سوق المزارعين التابع للغرفة والمقام بمنطقة محطة الرمل وسط المحافظة بجراج سينما أمير لسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة.

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وعلى الجانب الآخر، كان قد تفقد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، خلال الفترة الماضية، سوق المزارعين بالإسكندرية للاطمئنان على أوضاع السوق، خاصةً في ظل الظروف الجوية المتقلبة وحالة النوة.

وأكد الوكيل خلال زيارته أهمية توفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لضمان استقرار السوق وسلامة المنتجات.

وفي سياق متصل، أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة إلى نشاط للرياح من 40: 60 كم / ساعة، وارتفاع الأمواج من 4: 6 متر، وأمطار متفاوتة الشدة.

وكلف الفريق أحمد خالد جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.
كما شدد سيادته على المسؤولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

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أحمد الوكيل الغرفة التجارية سوق المزراعين سينما امير محطة الرمل

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