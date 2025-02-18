انطلاق فعاليات القافلة الخدمية بقرية الستمائة في البحيرة

شهدت قرية الستمائة بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، انطلاق فعاليات القافلة الخدمية الشاملة التي تنظمها محافظة البحيرة حتى غد الخميس، وتستهدف جميع شرائح المجتمع، بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة ومكتبة مصر العامة.

محاضرات تثقيفية هامة مثل "المكونات الأساسية للحاسب الآلي

وتشمل محاضرات تثقيفية بالبحيرة هامة مثل: "المكونات الأساسية للحاسب الآلي" وأخرى"أنا متعلم.. أنا مثقف"، بالإضافة إلى ورش عمل إبداعية للأطفال والكبار على حد سواء، من بينها ورشة حكي بعنوان "حوت يونس"، وورشة لعمل "كارت معايدة بمناسبة عيد الأم"، فضلًا عن ورش رسم على الوجه وتوزيع الهدايا على الأطفال، كما تم تنظيم ورشة متخصصة لتعليم "لغة الإشارة" تحت عنوان "كيف أقيم حوار مع أصم بلغة الإشارة"، وورشة حكي تناولت "قيمة الحرية والقناعة"، إلى جانب مسابقة ثقافية مع توزيع جوائز من إصدارات مجلة "قطر الندى"، وعروض مسرح العرائس المبهجة، وفقرات ترفيهية للأطفال التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور، وذلك بخلاف الجهود الني تقوم بها المكتبة المتنقلة بمكتبة دمنهور.

تعزيز دور الثقافة والفن في تنمية المجتمع

تأتي هذه الفعاليات في إطار استراتيجية شاملة بالبحيرة تهدف إلى نشر الثقافة والمعرفة، وتعزيز دور الثقافة والفن في تنمية المجتمع، وتوفير فرص تعليمية وترفيهية متنوعة لدعم قدرات المواطنين في المناطق النائية وتحفيزهم على التفاعل الإيجابي مع مختلف المجالات.

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