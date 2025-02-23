الأحد 23 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 9 عمال زراعة بانقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

إسعاف
إسعاف

أصيب ٩ أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية علي الطريق الصحراوي اتجاه القاهرة الإسكندرية داخل نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة

انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي

تبلغت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي،  تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين،  وتبين إصابة ٩ أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين للمستشفي وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم. 

نقل المصابين مستشفى وادى النطرون التخصصى للعلاج

انتقلت الأجهزة المختصة الي مكان الحادث، بالكيلو ١١٦ اتجاه الإسكندرية بدائرة مركز وادى النطرون وتبين انقلاب سيارة ميكروباص مخصصة لحمل العمالة الزراعية أثناء طريقهم للعمل بإحدى المزارع غرب الطريق الصحراوي، وتم نقل المصابين مستشفى وادى النطرون التخصصى للعلاج وجارى تحرير محضر بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انقلاب سيارة حادث انقلاب سيارة القاهرة الاسكندرية البحيرة وادى النطرون

الأكثر قراءة

فرمان جديد تجاه أشرف بن شرقي في الأهلي

أخبار مصر: مفاجأة بشأن التصالح في مخالفات البناء، تامر حسني يتكفل بعلاج شيكا، تعديل مواعيد بعض القطارات، الليمون بـ 50 جنيهًا

جمال شعبان يحذر من مرض خارج السيطرة يصيب بالسكتة القلبية والموت المفاجئ

متى تسقط العقوبة عن المتهم؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

اليوم بـ50 جنيه، النواب يوافق على ضوابط تشغيل المحكوم عليهم للمنفعة العامة

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

رمضان 2025، تعرف على أجر أحمد العوضي ببرنامج "رامز إيلون مصر"

مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران بالجيزة والدقهلية

منوعات

المزيد

مصرع طفل أمريكي بسبب تحدي خطير على الإنترنت

معرض للتصوير المفاهيمي يجمع بين الأدب والصورة، عندما تلتقي العدسة بروايات نجيب محفوظ (فيديو)

مصرع وإصابة 84 شخصا في انهيار قاعة لتناول الطعام ببيرو

منع ميجان ماركل من بيع ملابس علامتها التجارية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد في السوق

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح في مباريات ليفربول ضد مانشستر سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب من الأب في المنام وعلاقته بتغير الأحوال للأفضل

«موج كالجبال»، الشعراوي يوضح وصف القرآن لشدة طوفان نوح (فيديو)

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته بحل الخلافات مع الآخرين

المزيد
الجريدة الرسمية