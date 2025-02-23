إصابة 9 عمال زراعة بانقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

أصيب ٩ أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية علي الطريق الصحراوي اتجاه القاهرة الإسكندرية داخل نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي

تبلغت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي، تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين، وتبين إصابة ٩ أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين للمستشفي وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصابين مستشفى وادى النطرون التخصصى للعلاج

انتقلت الأجهزة المختصة الي مكان الحادث، بالكيلو ١١٦ اتجاه الإسكندرية بدائرة مركز وادى النطرون وتبين انقلاب سيارة ميكروباص مخصصة لحمل العمالة الزراعية أثناء طريقهم للعمل بإحدى المزارع غرب الطريق الصحراوي، وتم نقل المصابين مستشفى وادى النطرون التخصصى للعلاج وجارى تحرير محضر بالواقعة.

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