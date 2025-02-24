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مصرع طفل وإصابة شخصين في حادث تصادم بالفيوم

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

لقي طفل من الفيوم مصرعه وأصيب شخصين آخرين، في حادث تصادم سيارة أجرة وتوك توك على طريق قرية ترسا – سنورس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، كما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل حادث تصادم سيارة أجرة وتوكتوك

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بتصادم سيارة أجرة وتوك توك، ووجود جثة ومصابين، وعلى الفور انتقل قوات من المركز وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع طفل وإصابة شخصين آخرين نتيجة تصادم سيارة أجرة صندوق وتوك توك على طريق ترسا سنورس، بسبب السرعة الزائدة التي أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يدي السائقين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، والمصابين إلى المستشفى ذاته لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

 

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 وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن جثة الطفل، بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل عن سبب وساعة وتاريخ الوفاة، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الواقعة، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الحادث، وإعداد تقرير عن حالة المركبيتن، وتولي التحقيق.

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