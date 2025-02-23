الأحد 23 فبراير 2025
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محافظات

محافظ الفيوم يفتتح معرضا جديدا من أهلا رمضان

افتتاح معرض اهلا
افتتاح معرض اهلا رمضان، فيتو

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، مساء اليوم الاحد، معرض جديد للسلع المخفضة "أهلًا رمضان"، على الطريق الدائري لمدينة الفيوم،

محتويات المعرض

و تفقد محافظ الفيوم، أقسام ومحتويات المعرض المختلفة، التي تشتمل على السلع الغذائية الأساسية، من اللحوم، والأرز، والمكرونة، والسكر، والعدس، والفول، والزيت، والسمنة، والبقوليات، والعسل، والعصائر، والتوابل، والمنظفات، والخضروات، والمفروشات والأدوات المنزلية، ومنتجات الألبان، وغيرها من مستلزمات الشهر الفضيل، وتأكد المحافظ من تخفيضات أسعار السلع المعروضة، وبيعها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

توجهات الدولة لمساعدة الأسر الفقيرة

وقال محافظ الفيوم، أن معارض "أهلًا رمضان" لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية، بإقامة معارض بصورة منتظمة، للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، وتوفير متطلباتهم الحياتية والأساسية.

دور منظمات المجتمع المدني في رفع العبء عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية

وأكد محافظ الفيوم أن منظمات المجتمع المدني، تلعب دورا هاما في تنظيم معارض بيع السلع بأسعار مخفضة، والمشاركة في المبادرات التي تستهدف رفع العبء عن كاهل غير القادرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

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 وأشار محافظ الفيوم الي  أن الأجهزة الرقابية بالمحافظة تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع خاصة ونحن مقبلون علي شهر رمضان الكريم.

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