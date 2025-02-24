أرى أن مجابهة الكيانات غير المرخصة ضرورة تصب في صالح الاقتصاد القومي من ناحية، وحماية المواطنين من النصب عليهم من قبل كيانات غير شرعية تمارس أنشطتها بعيدًا عن المظلة القانونية.



ومن الملاحظ أن وزارة السياحة والآثار أحسنت صنعًا في تدشين لجنة للكيانات غير المرخصة لأول مرة في عهد السيدة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، واستطاعت هذه اللجنة بالتنسيق التام مع قطاع شرطة السياحة والاثار من ضبط العشرات من الكيانات التي تمارس أنشطة سياحية مختلفة دون الحصول على التراخيص اللازمة، وما أتبع ذلك من إبلاغ لمصلحة الضرائب العامة لإعمال شئونها.



إن أهمية محاربة تلك الكيانات من شأنه الدعوة لاسترداد حق الدولة من ضرائب وحماية حقوق العاملين بها من خلال التأمينات الاجتماعية وكذلك حماية لحقوق المواطنين الذين يتعاملون مع هذه الكيانات.



وقد نشطت أيضا وزارة التعليم العالي في مجابهة الكيانات غير المرخصة والتي تمنح شهادات بدرجات وهمية وليس لها أعتماد من قبل المجلس الاعلى للجامعات وتحصل على الملايين من البسطاء بحجة الحاقهم بمؤسسات تعليمية معترف بها.



كما كان لوزارة القوى العاملة دور في التصدى لشركات الحاق العمالة المصرية بالخارج وغير الحاصلة على تراخيص رسمية بما يعرض الكثير من المصريين لخطورة النصب عليهم في الكثير من الأموال بغرض السفر للخارج.



وأوكد أن التصدي لتلك الكيانات يعد ضرورة تصب في المقام الاول لصالح المواطن الباحث عن الخدمة، وكذلك لصالح الدولة من خلال إيجاد مظلة قانونية لإعمال شئون تلك الكيانات. والدور الاعلامي هنا لا يمكن إنكاره في تبصير المواطنين وإعلامهم بالكيانات غير المرخصة والقوائم السوداء للشركات التي تعمل في الخفاء دون الحصول على التراخيص اللازمة.



* الشكر لسفراء جبر الخواطر الأستاذ الفاضل هاني يونس المستشار الإعلامي لدولة رئيس مجلس الوزراء ولكتيبة الإستغاثات الطبية بمجلس الوزراء فيما يقدمونه من خدمات من شأنها التخفيف على كاهل البسطاء.



* كل التقدير لمعالي وزير الاوقاف الاستاذ الدكتور أسامة الأزهري على تفعيله للجنة الصحفيين الخاصة بفرش المساجد.



* ما تبذله السيدة أمل جميل مدير العلاقات العامة بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بأسيوط يستحق الثناء في التعامل اللحظي مع مشاكل وشكاوى المواطنين.

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