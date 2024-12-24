الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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ما بين رئاسة الوزراء ووزير الإسكان والمرافق!

وصلت لي العديد من الالتماسات لتناول موضوع سكن العاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، هؤلاء الذين تُقدم إليهم حزمة حوافز من ضمنها الحصول على شقة بزهرة العاصمة الإدارية الجديدة، وتُسدد قيمتها مدعومة من خلال التمويل العقاري.. 

 

البعض منهم تسلم شقق خلال المرحلة الأولى، والكثير متقدم للحصول على شقة ولم تتضمنه المرحلة الأولى فتعالت الأصوات بضرورة إظهار نتيجة المرحلة الثانية والثالثة، خاصة أن فخامة الرئيس قد أعلن من قبل بأن من يرغب في الحصول على شقة سيحصل عليها من خلال منظومة التمويل العقاري..

 

علمًا بأن تأخر إستلام رسائل التخصيص للموظفين الذين لم تتضمنهم المرحلة الأولى يثير قلقهم، خاصة أن بعضهم يأتي من أطراف المنوفية أو الجيزة أو القليوبية، فكثرت شكواهم عبر منصات التواصل الإجتماعي خاصة أن النقل الفعلى لمقار الوزارات للعاصمة الإدارية تم منذ أكثر من سنة ونصف!


وهنا نلتمس من دولة رئيس مجلس الوزراء بسرعة البت في إجراءات تخصيص وإلإستلام الرسائل للمرحلة الثانية والثالثة من سكن العاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لتأكيد رسائل الطمأنة للسادة العاملين خاصة أن بعضهم يتردد من أحياء بل ومحافظات بعيدة.


* ومن رئاسة مجلس الوزراء إلى وزير الإسكان والمرافق المهندس هشام الشربيني حيث نطالبه بتفعيل أعمال الرقابة على أعمال شركات الإدارة التي تعمل من خلال ودائع الصيانة في المدن الجديدة، وضرورة أن تقوم تلك الشركات بالأعمال المنوط بها دون تفريط.. 

 

فمن المعلوم أن وديعة الصيانة إلزامية وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، حيث أن المواطن المخصص له وحدة سكنية يقوم بسداد 5% من قيمة الوحدة عند التعاقد كوديعة، يتم إستغلال فوائدها من خلال شركة إدارة في أعمال الصيانة والنظافة والحراسة.


* وهنا أود الإشادة بأداء المهندس محمد عبدالعزيز عامر رئيس جهاز مدينة بدر والاستاذ أسامة الشرقاوي على الإستجابة الفورية في الدفع بعربيات الخدمة سواء النظافة أو الصيانة أو التشجير.


* ومن الاسكان إلى الأوقاف ملتمسا التعاون بين الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس مجموعة الإتصال السياسي بوزارة الأوقاف والدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي الجديد لوزارة الأوقاف بشأن سرعة عرض خطة الصحفيين الخاصة بفرش المساجد حيث أنه تمت إجراءات الفحص والمعاينة منذ عدة أشهر ويتبقى توقيعها من معالى الوزير.

 

ليلة بكت فيها ديروط!

مركز العزيمة بالمنيا سقط من ذاكرة منصات الإعلام!


* قبل أن أختم مقالي أود أن أوجه كلمه للمقدم محمود مرسي رئيس مباحث ديروط الجديد: "عليك بتجار المخدرات بأنواعها المختلفة وهم معروفون لدى أمناء ومخبري المباحث".

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