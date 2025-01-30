لم تكن هذه الشخصيات التي تقدمها السينما والدراما قط ملوكًا للجدعنة، إن تلك المشاهد والصور التي تدسها الأفلام والمسلسلات ما هي إلا تصدير لفكرة البلطجة ودفع الناس للتعاطف معها، أتمنى ألا يكون رمضان القادم فترة خصبة لنشر تلك الأفكار وهدم الكثير من الثوابت وإساءة لذائقة الجمهور.



لن نستطيع أن نفصل فصلا تمامًا بين العنف الذي ازدادت وتيرته في الفترة الأخيرة، وما تصدره الدراما والسينما من مشاهد للعنف والبلطجة دون رقابة حقيقية.



أتمنى أن تعود الدراما إلى محاولات لبث شيئًا من القيم والثوابت في نفوس الجمهور، تذكرت مسلسل ضمير أبلة حكمت منذ عدة أيام بعد واقعة قيام تلميذتين بكسر أنف تلميذة ثالثة في مشهد مرعب أمام مسمع ومرأى الجميع..



لقد تردى الذوق العام في المجتمع وباتت سلوكيات الناس أكثر سلبية، فنجد عند حدوث مشكلة أو حادث مفجع أو جريمة قتل يتسابق الجميع لتصوير المشهد، حتى يتم بثه عبر منصات التواصل الاجتماعي والفترة الأخير تشهد بذلك.



وحتى لا ننظر فقط لنصف الكوب الفارغ، علينا أن ننظر إلى نصف الكوب الممتلئ من ملوك الجدعنة، فهناك المئات من الشباب المتطوعين في الجمعيات الخيرية الذين يخصصون جزء كبير من أوقاتهم في خدمة البسطاء وتوفير متطلباتهم..

لا أنسى الصديقين هلال سليم وأحمد حمزة وهما ومجموعتهما يجوبون قرى الصعيد وحلايب وشلاتين تحت مظلة مؤسسة ديارنا الخيرية، وكذلك أذكر الصديق مصطفى زمزم الذي أحدث ومؤسسته صناع الخير طفرة في العمل الخيري والإنساني.



ملوك الجدعنة في مجتمعنا لا نستطيع أن نغفل أثرهم فمنذ فترة ليست طويلة تعرضت لعطل على الطريق الصحراوي وبمجرد كتابة منشور على جروب ملوك السعادة، وهو جروب خدمي بلا أي مقابل مخصص لخدمة العالقين على الطرق أو تساؤلاتهم أو أستفساراتهم، وجدت إتصالا من أدمن المنطقة الواقع بها العطل وخلال دقائق كان معي شابين من الجروب هما مصطفى رضا وأحمد سمكة والوقوف معى حتى إتمام الموضوع.



مثلما نلقى الضوء على السلبيات علينا أن نلقى الضوء على النماذج الإيجابية في المجتمع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.