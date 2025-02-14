جامعة القناة تنظم ندوة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على المجتمع (صور)

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية نشر الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي بين طلاب المدارس.

تعريف الطلاب بمزايا وعيوب الذكاء الاصطناعي

وأوضح رئيس جامعة قناة السويس، أن هذه التكنولوجيا أصبحت جزء أساسيا من حياتنا اليومية، وتؤثر على مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والصحة والصناعة والتجارة، ولذلك يجب تعريف الطلاب بمزايا الذكاء الاصطناعي، مثل تسهيل العمليات وتحسين الكفاءة، مع توعيتهم بالتحديات المحتملة المرتبطة به، لضمان استخدامه بطريقة إيجابية وآمنة.

جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو

جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو

جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو

تطورات مستقبل الذكاء الاصطناعي متطورة وسريعة

من جانبها، أكدت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مستقبل الذكاء الاصطناعي والتطورات المتسارعة يمثل فرصة كبيرة لدعم التنمية المستدامة، لكنها في الوقت نفسه تفرض تحديات أخلاقية واجتماعية يجب التعامل معها بحكمة.

نشر الوعي من خلال تعميم تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وأشارت إلى أن جامعة قناة السويس تعمل على نشر الوعي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي لضمان تحقيق أقصى استفادة منه مع تقليل مخاطره المحتملة، وتحت إشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، قدم الدكتور باسم عبد الغني، مدرس تكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي، محاضرة بعنوان "الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع"، استعرض خلالها نشأة وتطور الذكاء الاصطناعي، وأنواعه المختلفة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI).

جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو

جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو

جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو

كما تناول استخداماته في القطاعات المختلفة مثل التعليم والصحة والصناعة والتجارة، مسلطًا الضوء على إيجابياته، مثل تحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء، وسلبياته، مثل مخاطر فقدان بعض الوظائف والانتهاكات المحتملة للخصوصية.

وناقشت المحاضرة أيضًا الأضرار المحتملة للذكاء الاصطناعي وأهمية وضع ضوابط أخلاقية لاستخدامه، بالإضافة إلى استشراف مستقبله وتأثيره المتوقع على سوق العمل والمجتمع بشكل عام.

وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الطالبات، حيث تم طرح العديد من الأسئلة حول كيفية التعامل مع هذه التكنولوجيا بشكل مسؤول وفعال.

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