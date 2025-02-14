الجمعة 14 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة القناة تنظم ندوة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على المجتمع (صور)

جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو
جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو

 أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية نشر الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي بين طلاب المدارس.  

جامعة القناة تنظم ندوة حول الوعى البيئى للطلاب (صور)

جامعة القناة تعزز التوعية المجتمعية ببرنامج تدريبي حول التنمر وآثاره (صور)

تعريف الطلاب بمزايا وعيوب الذكاء الاصطناعي 

 وأوضح رئيس جامعة قناة السويس، أن هذه التكنولوجيا أصبحت جزء أساسيا من حياتنا اليومية، وتؤثر على مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والصحة والصناعة والتجارة، ولذلك يجب تعريف الطلاب بمزايا الذكاء الاصطناعي، مثل تسهيل العمليات وتحسين الكفاءة، مع توعيتهم بالتحديات المحتملة المرتبطة به، لضمان استخدامه بطريقة إيجابية وآمنة. 

جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو
جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو
جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو
جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو
جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو
جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو

تطورات مستقبل الذكاء الاصطناعي متطورة وسريعة 

من جانبها، أكدت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مستقبل الذكاء الاصطناعي والتطورات المتسارعة يمثل فرصة كبيرة لدعم التنمية المستدامة، لكنها في الوقت نفسه تفرض تحديات أخلاقية واجتماعية يجب التعامل معها بحكمة. 

نشر الوعي من خلال تعميم تطبيقات الذكاء الاصطناعي 

وأشارت إلى أن جامعة قناة السويس تعمل على نشر الوعي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي لضمان تحقيق أقصى استفادة منه مع تقليل مخاطره المحتملة، وتحت إشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، قدم الدكتور باسم عبد الغني، مدرس تكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي، محاضرة بعنوان "الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع"، استعرض خلالها نشأة وتطور الذكاء الاصطناعي، وأنواعه المختلفة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI). 

جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو
جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو
جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو
جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو
جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو
جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو

كما تناول استخداماته في القطاعات المختلفة مثل التعليم والصحة والصناعة والتجارة، مسلطًا الضوء على إيجابياته، مثل تحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء، وسلبياته، مثل مخاطر فقدان بعض الوظائف والانتهاكات المحتملة للخصوصية. 

وناقشت المحاضرة أيضًا الأضرار المحتملة للذكاء الاصطناعي وأهمية وضع ضوابط أخلاقية لاستخدامه، بالإضافة إلى استشراف مستقبله وتأثيره المتوقع على سوق العمل والمجتمع بشكل عام. 

وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الطالبات، حيث تم طرح العديد من الأسئلة حول كيفية التعامل مع هذه التكنولوجيا بشكل مسؤول وفعال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القناة جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة الذكاء الاصطناعي مدرسة صفية زغلول الاعدادية

مواد متعلقة

جامعة القناة تنظم ندوة حول الوعى البيئى للطلاب (صور)

جامعة القناة تعزز التوعية المجتمعية ببرنامج تدريبي حول التنمر وآثاره (صور)

جامعة القناة تنظم ندوة حول مهارات التواصل وتقبل الآخر (صور)

رئيس جامعة القناة يتفقد موقع إنشاء مبنى المدرجات الجديد بكلية الطب (صور)

ads

الأكثر قراءة

5 قرارات رئاسية مهمة، تعرف عليها

لمدة 90 يومًا، قاضٍ أمريكي يعلق قرار ترامب بشأن تجميد المساعدات

سعر الفراخ اليوم الجمعة 14 فبراير 2025 (آخر تحديث)

التفاصيل الكاملة لفيديو التعدى على معلمة أمام مدرسة بالسلام

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الإسماعيلي

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت

ميدو لـ بيسيرو: أهلا بك في عائلتنا

السيسي ورئيس وزراء ماليزيا يؤكدان على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

منوعات

المزيد

رائدة الفضاء الأمريكية العالقة: سأضطر إلى تعلم المشي من جديد

شجار بين الركاب يجبر طائرة على الهبوط اضطراريا في تركيا

حركة المناخ تدعو لاحتجاجات حاشدة في ألمانيا قبيل إجراء الانتخابات

بعد تدمير محاصيل الكاكاو، تغير المناخ يهدد "شوكولاتة عيد الحب"

المزيد

خدمات

المزيد

تبدأ من 32 جنيهًا، أسعار السكر اليوم الجمعة 14 فبراير 2025

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

أسعار الأرز اليوم الجمعة 14 - 2 - 2025

تحذير للمحتفلين بالقاهرة والوجه البحري، ظاهرتان جويتان تعكران صفو طقس عيد الحب اليوم

المزيد
ads

انفوجراف

بعد اصطدامها بسفينة قرب بورسعيد.. معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية “هاري إس ترومان” (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر عن تحويل القبلة: يؤكد العلاقة الوثيقة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى المباركين

خطيب الجامع الأزهر: موقف مصر في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ينتصر لعقيدتنا

الأوقاف تطلق أكبر خطة برامج دعوية وقرآنية خلال رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية