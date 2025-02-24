الإثنين 24 فبراير 2025
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تفتح نيرانها على الفلسطينيين شرق غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها على الفلسطينيين في المناطق الشرقية لمدينة غزة.

الاحتلال يستهدف مباني سكنية وسط رفح


وأكدت التقارير أن النيران اشتعلت في مبان سكنية إثر إطلاق نار من دبابات ومسيرات إسرائيلية قرب ميدان العودة وسط رفح.

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رفع الجاهزية العملياتية في غلاف غزة.

 

إعادة الأسرى وتدمير قدرات حماس

وزعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أمس الأحد، أن بلاده تقاتل من أجل ضمان مستقبلها أمام وحوش نهضت لإبادتها، وذلك وفق تعبيره.

وادعى نتنياهو: "نخوض حربا ضارية على سبع جبهات ضد من يسعون إلى إبادتنا.. ومتمسكون بأهداف الحرب وهي إعادة الأسري وتدمير قدرات حماس وإزالة التهديدات ضد مواطنينا".

وتابع: "أعدنا 192 مختطفا حتى الآن منذ بداية الحرب، ولن نتخلى عن واجب استعادة جميع مختطفينا بكل الوسائل"، موجها الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار تزويد الاحتلال بأسلحة جديدة ونوعية سيكون لها أثر كبير في القتال، وذلك علي حد قوله.

 

حماس لن تحكم غزة وجيش الاحتلال سيواصل القتال في الضفة

وأضاف نتنياهو: "تمكنا من تفكيك منظومات إرهابية بنيت حولنا بدعم إيراني على مدى عشرات السنين.. وجاهزون في أي لحظة للعودة إلى أعلى مستويات القتال ضد أعدائنا".

واستكمل نتنياهو: "الشروط التي وضعناها منذ البداية لإنهاء الحرب واضحة وأهمها أن حماس لن تحكم غزة من جديد.. وقواتنا ستبقى تقاتل في الضفة الغربية ولأول مرة منذ عشرات السنين أدخلنا دبابات إلى الضفة".

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رفح غزة حماس نتنياهو

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