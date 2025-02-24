صحة كفر الشيخ تنظم دورات تدريبية للتمريض

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أنها قد نظمت دورتين تدريبيتين متخصصتين للتمريض، وذلك بهدف صقل مهارات التمريض في التعامل مع الحالات الحرجة ورعاية الأطفال حديثي الولادة، ويأتي ذلك في إطار حرص مديرية الصحة بكفر الشيخ على الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتطوير أداء الفرق التمريضية.

تفاصيل دورات التمريض

وكانت الدورة الأولى في الرعاية المركزة، وقد استهدفت 25 ممرضًا وممرضة، وركزت على تعزيز مهارات العاملين في أقسام العناية المركزة، وتمكينهم من التعامل مع الحالات الحرجة وفق أحدث الأساليب الطبية.

والثانية كانت دورة حديثي الولادة، وشارك فيها 25 ممرضًا وممرضة، إذ هدفت إلى رفع كفاءة التمريض في التعامل مع الأطفال حديثي الولادة، والتدريب على أحدث بروتوكولات الرعاية الخاصة بهم.

وأُجريت الدورات بإشراف مايسة الدياسطي، مديرة إدارة التمريض، وبمشاركة الدكتورة شيماء السعودي، كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ، الدكتور كريم، الدكتور عبدالعظيم، والدكتور بهاء، الإدارة العامة للتمريض بوزارة الصحة.

فيما أكدت مديرية الصحة بكفر الشيخ، استمرارها في تنفيذ برامج تدريبية مكثفة في مختلف التخصصات الطبية، حيث تم خلال الفترة الماضية تنظيم ورش عمل حول مكافحة العدوى، الإسعافات الأولية، والتعامل مع الأجهزة الطبية الحديثة، لضمان رفع كفاءة الفرق الطبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

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