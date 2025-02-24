حملات مكثفة لرفع كفاءة الإنارة العامة بدسوق في كفر الشيخ

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ جهودها المكثفة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع الإنارة العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء د. علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بضرورة رفع كفاءة منظومة الإنارة في المدن والمراكز والقرى التابعة للمحافظة، من خلال تركيب كشافات جديدة وصيانة التالف منها، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومضيئة، خصوصًا في المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية.

متابعة مستمرة لأعمال الإنارة العامة

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، جهود قسم الإنارة العامة في تنفيذ حملات مكثفة لتحسين كفاءة الإنارة بالوحدات القروية والتوابع، استعدادًا لشهر رمضان.

وأسفرت الحملات عن استبدال 30 كشاف صوديوم بـ 20 كشاف ليد موفر للطاقة في شارع السمادوني والطريق المقابل لطريق المستشفى العام، وإجراء صيانة شاملة لكشافات الإنارة المعطلة في العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة دسوق، ومنها شارع دحروج – شارع فليس – ميدان الساعة – شارع مكتبة حمادة – شارع حي شمال باتجاه دحروج من مسجد الشريف حتى محطة الصرف الصحي، وأيضا شارع المستشفى العام – شارع ترعة مليطة – شارع الدلتا القديم أمام محجر الصامولي – شارع عبده زعلوك – خلف مساكن الصفا.

وقال جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة أنه يتم التجاوب السريع مع بلاغات المواطنين حول مشكلات الإنارة، سواء عبر مكتب رئيس المدينة أو وسائل التواصل الإجتماعي والإتصالات الهاتفية، لافتا إلى أن العمل مستمر وفق خطة زمنية محددة لتحقيق أعلى معدلات الإنارة في الشوارع والميادين العامة، لضمان راحة المواطنين وسلامتهم، خاصة خلال ساعات الليل، مشددا على أهمية التعاون المجتمعي والإبلاغ عن أي مشكلات تتعلق بالإنارة العامة لضمان سرعة التعامل معها.

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