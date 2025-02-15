حملات نظافة وتجميل موسعة بنطاق مركز دسوق في كفر الشيخ

قال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، أنه يتم تكثيف حملات النظافة والتجميل وتحسين الخدمات العامة في كافة أنحاء المركز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بضرورة الارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفاصيل حملات النظافة بدسوق

وأضاف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه تم إطلاق حملات ميدانية موسعة لمتابعة منظومة النظافة، إذ شملت الحملات رفع المخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب أعمال كنس الأتربة، وتحسين مداخل المدينة، وتمهيد وتسوية الشوارع الداخلية، وذلك بمشاركة رؤساء الأحياء وأقسام النظافة والفرق المعاونة من الملاحظين والعمال والسائقين.

كما امتدت جهود النظافة والتطوير إلى قرى وتوابع المركز، حيث شهدت الوحدات القروية في محلة دياي، كفر مجر، محلة أبو علي، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسي، شباس الملح، وكفر العرب، تكثيف حملات النظافة، ومسح وتمهيد الطرق، ورفع كفاءة المداخل، فضلًا عن حملات نظافة محيطة بالمدارس وإزالة الإشغالات.

كما تضمنت الأعمال تسليك خطوط الصرف الصحي وخفض منسوب المياه، إلى جانب متابعة المشروعات القومية الجارية، واستكمال أعمال تطوير شبكة الإنارة العامة، بهدف تعزيز الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد رئيس المدينة استمرار الجهود الميدانية على مدار الساعة، من خلال المرور الدوري على مختلف القطاعات الخدمية، بما في ذلك محطات المياه والصرف الصحي، لضمان تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في تحسين جودة الحياة بالمركز والقرى التابعة له.

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