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رياضة

موقف أندية الثلاثي المصري، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ23

ترتيب الدوري الفرنسي
ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ23

ترتيب الدوري الفرنسي، يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 59 نقطة بعد الجولة الـ 23.

ويضم الدوري الفرنسي ثلاث لاعبين مصريين وهم مصطفي محمد مع نانت الفرنسي ومحمد عبد المنعم مع نيس، وأحمد حسن كوكا مع لوهافر.

 

ويتواجد فريق نيس في المركز الثالث برصيد 43 نقطة  فيما يتواجد نانت بالمركزالرابع عشر برصيد 24 نقطة بينما يتواجد لوهافر في المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة.

ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ 23 

1- باريس سان جيرمان 59 نقطة
2- مارسيليا 46 نقطة
3- نيس 43 نقطة
4- ليل 41 نقطة
5- موناكو 40 نقطة
6- ليون 36 نقطة
7- ستراسبورج 34 نقطة
8- لانس 33 نقطة
9- ستاد بريست 33 نقطة
10- تولوز 30 نقطة
11- أوكسير 28 نقطة
12- أنجيه 27 نقطة
13- رين 26 نقطة
14- نانت 24 نقطة
15- ستاد ريمس 22 نقطة
16- سانت إيتيان 19 نقطة
17- لوهافر 17 نقطة
18- مونبلييه 15 نقطة 
 

جدول ترتيب فرق الدوري الفرنسي 

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