باريس سان جيرمان يحقق فوزا مثيرا على ليون في الدوري الفرنسي

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا ثمينًا أمام نظيره ليون بنتيجة 3/2، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان وليون

افتتح نادي باريس سان جيرمان التسجيل في الدقيقة 53 عن طريق أشرف حكيمي، وفي الدقيقة 60 سجل عثمان ديمبلي الهدف الثاني.

ولكن نجح نادي ليون في تقليص الفارق وسجل الهدف الأول في الدقيقة 83 عن طريق ريان شرقي، ولكن عاد حكيمي مرة أخرى وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع أحرز كورنتين توليسو الهدف الثاني لصالح نادي ليون لتصبح النتيجة 3/2.

وبهذا الفوز الثمين نجح نادي باريس سان جيرمان في رفع رصيده إلى 59 في صدارة ترتيب جدول الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد نادي ليون عند النقطة 36 في المركز السادس.

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