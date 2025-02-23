عبد المنعم بديلا، نيس يفوز على مونبلييه 0/2 في الدوري الفرنسي

فاز فريق نيس على ضيفه مونبلييه بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 23 من الدوري الفرنسي، على ملعب أليانز ريفييرا.

سجل جوناثان كلوس وهشام بوداوي هدفي نيس في شباك مونبلييه في الدقيقتين 30 و65.

تشكيل نيس ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: بولكا.

خط الدفاع: يوسف ندايشيميي، دانتي، موسى لمبونجو.

خط الوسط: جوناثان كلاوس، هشام بوداوي، سانتاماريا، علي عبدي.

خط الهجوم: إيفان جويساند، جيتان لابورد، محمد علي تشو.

وضمت دكة بدلاء نيس أمام مونبلييه: دوبيه، محمد عبد المنعم، ميندي، لوشيه، روزاريو، ندومبيلي، ديوب، بوجا، موكوكو.

ولم يشارك محمد عبد المنعم في المباراة وظل متواجدا على مقاعد بدلاء فريقه نيس.

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