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ثقافة وفنون

كولين فاريل أكثر الممثلين فوزًا بالجوائز في تاريخ أعمال الكوميك

كولين فاريل، فيتو
كولين فاريل، فيتو

The Penguin،  أصبح الممثل كولين فاريل، أصبح أحد أكثر الممثلين فوزًا بالجوائز في تاريخ الأعمال المبنية على قصص الكوميك.

وفاز كولين  بجوائز Critics Choice، Golden Globe، SAG Award، وSaturn Award عن أدائه لشخصية Penguin.

بدء تحضير الموسم الثاني من مسلسل The Penguin

أعلن المخرج والكاتب الشهير مات ريفز، أنه يتم حاليًا تحضيرات ومناقشات الموسم الثاني لمسلسل ThePenguin، مع المشرفة على العمل Lauren LeFranc، وذلك بعد النجاح الكبير للموسم الأول.

 

الحلقة الأخيرة من مسلسل The Penguin تدخل التاريخ

ودخلت الحلقة الأخيرة من  مسلسل “The Penguin”، التاريخ التلفزيوني، بعد أن حصلت على تقييم 9.7/10 عبر موقع IMDb، وهو ما يجعلها واحدة من أعلى الحلقات تقييمًا في تاريخ التلفزيون بالكامل.

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مخرج THE PENGUIN يشكر الجمهور بعد نجاح المسلسل

 ووجه المخرج والكاتب الشهير مات ريفز، رسالة شكر للجمهور، بعد النجاح الكبير لمسلسل  THE PENGUIN.

ونشر ريفز، صورة من رسالة الشكر، التي كتبها بخط يده، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "شكرًا جزيلًا لجميع المعجبين الرائعين، الذين شاهدوا أوز عبر الأزقة الخلفية لمدينة جوثام، على HBO كان بمثابة حلم يتحقق، نتطلع إلى تقديم الفصل التالي من حكاية الجريمة الملحمية، في فيلم  THE BATMAN: PART II".

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نجاح مسلسل The Penguin

ونجح مسلسل "The Penguin"، في تحقيق 5.3 مليون مشاهدة حول العالم، في أول 4 أيام من عرضه فقط.

‏وبهذا الرقم الضخم، يصبح مسلسل"The Penguin"، أعلى نسبة مشاهدة لمسلسل جديد خلال 4 أيام، منذ عرض مسلسل "The Last of Us" على منصة Max، منذ عامين.

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تفاصيل مسلسل The Penguin.

وطرحت شركة DC، رسميا أولى حلقات مسلسلها الجديد، The Penguin، المشتق من عالم The Batman، للمشاهدة حصريًّا عبر منصة MAX، بتاريخ ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤.

 The Penguin هو مسلسل مكمل لأحداث فيلم The Batman، ويتبع العمل قصة أوزوالد كوبلبوت، ورحلة صعوده من مسخ غير معروف، إلى واحد من أشهر المجرمين، ورجال العصابات، في مدينة جوثام.

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