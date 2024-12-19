الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بدء تحضير الموسم الثاني من مسلسل The Penguin

Penguin، فيتو
Penguin، فيتو

The Penguin، أعلن المخرج والكاتب الشهير مات ريفز، أنه يتم حاليًا تحضيرات ومناقشات الموسم الثاني لمسلسل ThePenguin، مع المشرفة على العمل Lauren LeFranc، وذلك بعد النجاح الكبير للموسم الأول.

 

الحلقة الأخيرة من مسلسل The Penguin تدخل التاريخ

ودخلت الحلقة الأخيرة من  مسلسل “The Penguin”، التاريخ التلفزيوني، بعد أن حصلت على تقييم 9.7/10 عبر موقع IMDb، وهو ما يجعلها واحدة من أعلى الحلقات تقييمًا في تاريخ التلفزيون بالكامل.

Image

مخرج THE PENGUIN يشكر الجمهور بعد نجاح المسلسل

 ووجه المخرج والكاتب الشهير مات ريفز، رسالة شكر للجمهور، بعد النجاح الكبير لمسلسل  THE PENGUIN.

ونشر ريفز، صورة من رسالة الشكر، التي كتبها بخط يده، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "شكرًا جزيلًا لجميع المعجبين الرائعين، الذين شاهدوا أوز عبر الأزقة الخلفية لمدينة جوثام، على HBO كان بمثابة حلم يتحقق، نتطلع إلى تقديم الفصل التالي من حكاية الجريمة الملحمية، في فيلم  THE BATMAN: PART II".

Image
Image

نجاح مسلسل The Penguin

ونجح مسلسل "The Penguin"، في تحقيق 5.3 مليون مشاهدة حول العالم، في أول 4 أيام من عرضه فقط.

‏وبهذا الرقم الضخم، يصبح مسلسل"The Penguin"، أعلى نسبة مشاهدة لمسلسل جديد خلال 4 أيام، منذ عرض مسلسل "The Last of Us" على منصة Max، منذ عامين.

Image

تفاصيل مسلسل The Penguin.

وطرحت شركة DC، رسميا أولى حلقات مسلسلها الجديد، The Penguin، المشتق من عالم The Batman، للمشاهدة حصريًّا عبر منصة MAX، بتاريخ ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤.

 The Penguin هو مسلسل مكمل لأحداث فيلم The Batman، ويتبع العمل قصة أوزوالد كوبلبوت، ورحلة صعوده من مسخ غير معروف، إلى واحد من أشهر المجرمين، ورجال العصابات، في مدينة جوثام.

الحلقة الأخيرة من مسلسل The Penguin تدخل التاريخ

The Penguin يحقق 5.3 مليون مشاهدة خلال 4 أيام

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

The Penguin The Penguin مسلسل The Penguin منصة تفاصيل The Penguin حلقات The Penguin

مواد متعلقة

The Penguin يحصل على جميع ترشيحات جوائز الجولدن جلوب

مسلسل "The Penguin" يحصل على 4 ترشيحات من جوائز Critics Choice Awards
ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 19-12-2024 ببداية التعاملات

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 بالبورصات العالمية

3205 جنيهات لهذا العيار.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

انقلب السحر على آبي أحمد، حشود الأمهرة يتظاهرون ضد جرائم حكومة إثيوبيا (فيديو)

أسماء سورة "التغابن" وفضلها والأحاديث الواردة بشأنها

قائمة المشاركين في قمة منظمة الدول الثماني بالعاصمة الجديدة

دولة عربية تسلم الكيان الصهيوني فلسطينيًّا نفذ عملية في إسرائيل

إيقاف حركة المترو بين محطتي هارون وهشام بركات

منوعات

المزيد

البرلمان الروسي يشدد المسئولية على بيع السجائر للقاصرين

ألمانيا تطلق سراح مئات السجناء بشكل مبكر لهذا السبب

مصرع 13 شخصًا في اصطدام قارب للبحرية الهندية بعبارة ركاب (فيديو)

قيدوها ووضعوا السلاح على رأسها، أشقاء يسرقون والدتهم تحت تهديد السلاح في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 بالبورصات العالمية

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 19-12-2024 ببداية التعاملات

3205 جنيهات لهذا العيار.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أبرز المرشحين للتواجد مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة "التغابن" وفضلها والأحاديث الواردة بشأنها

50 دعاء من السنة النبوية، رددها في ليلة الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 19 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية