الخميس 07 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

طرح الحلقة الأخيرة من مسلسل The Penguin

The Penguin، فيتو
The Penguin، فيتو

The Penguin، طرحت منصة MAX، منذ ساعات، الحلقة الأخيرة من مسلسل DC الناجح The Penguin.

وبلغت المدة الزمنية للحلقة الأخيرة من مسلسل The Penguin، ساعة و8 دقائق، وبذلك تكون أطول حلقة في الموسم الأول.

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نجاح مسلسل The Penguin

ونجح مسلسل "The Penguin"، في تحقيق 5.3 مليون مشاهدة حول العالم، في أول 4 أيام من عرضه فقط.

‏وبهذا الرقم الضخم، يصبح مسلسل"The Penguin"، أعلى نسبة مشاهدة لمسلسل جديد خلال 4 أيام، منذ عرض مسلسل "The Last of Us" على منصة Max، منذ عامين.

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تفاصيل مسلسل The Penguin.

وطرحت شركة DC، رسميا أولى حلقات مسلسلها الجديد، The Penguin، المشتق من عالم The Batman، للمشاهدة حصريًّا عبر منصة MAX، بتاريخ ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤.

 The Penguin هو مسلسل مكمل لأحداث فيلم The Batman، ويتبع العمل قصة أوزوالد كوبلبوت، ورحلة صعوده من مسخ غير معروف، إلى واحد من أشهر المجرمين، ورجال العصابات، في مدينة جوثام.

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