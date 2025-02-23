الأحد 23 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ماسك يمهل 2.3 مليون موظف فيدرالي أمريكي 48 ساعة

ماسك، فيتو
ماسك، فيتو

أمهل الملياردير الأمريكي والقائم على وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية إيلون ماسك، 2.3 مليون موظف فيدرالي أمريكي 48 ساعة لتبرير وجودهم في وظائفهم قبل طردهم.

ووفق وسائل إعلام، فقد تلقى 2.3 مليون موظف فيدرالي أمريكي رسالة إلكترونية، طُلب منهم فيها تبرير وجودهم في وظائفهم من خلال ذكر 5 أشياء أنجزوها الأسبوع الماضي.

ولفتت المراسلة إلى أن بعض العاملين في السلك القضائي أيضا وصلتهم رسائل مشابهة.

وقال إيلون ماسك، إن على هؤلاء الموظفين الاستقالة إذا لم يستطيعوا ذكر 5 إنجازات، وأعطاهم مهلة ثمان وأربعين ساعة للرد على الإيميل، وفي حال لم يفعلوا سيتحتم عليهم الاستقالة.

يذكر أن إيلون ماسك استخدم إيميلات مماثلة للعاملين في منصة أكس، تويتر سابقا، حين اشتراها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد السبت بأداء ماسك وإدارة كفاءة الحكومة، مشيرا إلى أنه تمكن من اكتشاف عمليات احتيال وإساءة استخدام للأموال العامة بقيمة مليارات الدولارات في البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الملياردير الامريكي إيلوم ماسك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

مواد متعلقة

أوكرانيا ترفض طلب واشنطن بإنشاء صندوق بقيمة 500 مليار دولار

ماسك يعلن طرد زيلينسكي من وظيفته، ما القصة؟

أول دفعة من خطة ماسك، وزارة الدفاع الأمريكية تعتزم تسريح 5400 موظف

ترامب: ماسك شخصية عظيمة وبحثت كثيرا لكن لم أجد أذكى منه

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد في سعر الفراخ اليوم الأحد 23 فبراير 2025

الليمون البلدي بـ 50 جنيهًا، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

إسرائيل تعتزم الاستعانة بسلاح لم تستخدمه منذ 23 عاما بالضفة

تامر حسني يعلن تحمله نفقات علاج لاعب الزمالك إبراهيم شيكا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 23 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

عمالقة القراء يجتمعون، خريطة التلاوات اليوم الأحد بإذاعة القرآن الكريم

وفاة 5 أطفال في انفجار شاحن هاتف بالمغرب

ميلشيا الانقلاب توقع على ميثاق حكومة موازية للسودان

منوعات

المزيد

ماسك يعلن طرد زيلينسكي من وظيفته، ما القصة؟

الأوراق النقدية السورية تغطي طريق دمشق حلب، ما القصة؟

عصابة تسرق صندوق تبرعات للمرضى في العراق

فتاة تدخل في غيبوبة أثناء تزلجها على الجليد

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 22-2-2025

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

سعر كيلو السكر اليوم السبت في الأسوق

المزيد

انفوجراف

مواعيد أتوبيسات النقل العام خلال شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 23 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 23 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 23 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية