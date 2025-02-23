ماسك يمهل 2.3 مليون موظف فيدرالي أمريكي 48 ساعة

أمهل الملياردير الأمريكي والقائم على وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية إيلون ماسك، 2.3 مليون موظف فيدرالي أمريكي 48 ساعة لتبرير وجودهم في وظائفهم قبل طردهم.

ووفق وسائل إعلام، فقد تلقى 2.3 مليون موظف فيدرالي أمريكي رسالة إلكترونية، طُلب منهم فيها تبرير وجودهم في وظائفهم من خلال ذكر 5 أشياء أنجزوها الأسبوع الماضي.

ولفتت المراسلة إلى أن بعض العاملين في السلك القضائي أيضا وصلتهم رسائل مشابهة.

وقال إيلون ماسك، إن على هؤلاء الموظفين الاستقالة إذا لم يستطيعوا ذكر 5 إنجازات، وأعطاهم مهلة ثمان وأربعين ساعة للرد على الإيميل، وفي حال لم يفعلوا سيتحتم عليهم الاستقالة.

يذكر أن إيلون ماسك استخدم إيميلات مماثلة للعاملين في منصة أكس، تويتر سابقا، حين اشتراها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد السبت بأداء ماسك وإدارة كفاءة الحكومة، مشيرا إلى أنه تمكن من اكتشاف عمليات احتيال وإساءة استخدام للأموال العامة بقيمة مليارات الدولارات في البلاد.

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