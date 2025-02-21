الجمعة 21 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

ترامب يستبدل طاولته الرئاسية بسبب المخاط الأنفي لنجل إيلون ماسك

ابن إيلون ماسك، فيتو
ابن إيلون ماسك، فيتو

 قالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية إن ترامب قد استبدل طاولته الرئاسية في المكتب البيضاوي بعد أن “مسح ابن إيلون ماسك مخاطه عليها”.

وأمر ترامب بتغيير المكتب الرئاسي من طراز Resolute الشهير من المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض بعد أن مسح ابن الملياردير إيلون ماسك مخاطه الأنفي عليه.


جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست"، حيث أصدر الرئيس الأمريكي تعليماته باستبدال المكتب بعد أن قام الطفل X AE A-12 (الاسم الذي يطلقه عليه إيلون ماسك) بمسح مخاطه الأنفي على المكتب وانتشر مقطع فيديو للطفل أثناء المؤتمر الصحفي لإيلون ماسك في البيت الأبيض.

وقد استخدم هذا المكتب لأول مرة جون كينيدي عام 1961، واستخدمه لاحقا الرؤساء جيمي كارتر وبيل كلينتون وباراك أوباما وجو بايدن خلال فترة وجودهم في مناصبهم.

وقد ذكر ترامب، المعروف برهاب الجراثيم، في منشور له على موقع "تروث سوشيال" يوم الخميس أن مكتب Resolute في البيت الأبيض تم استبداله مؤقتا بمكتب C&O وهو واحد من ستة مكاتب متاحة للرئيس الحالي.

وكتب ترامب: "تم تركيب هذا المكتب C&O والذي استخدمه الرئيس جورج بوش الأب وآخرون، مؤقتا في البيت الأبيض أثناء إعادة تشطيب مكتب Resolute بشكل خفيف، وهو عمل مهم للغاية".

وتابع أنه "بديل جميل، لكنه مؤقت".

وC&O هو اختصار لـ Chesapeake and Ohio Railway، وقد تم بناؤه في البداية لأصحاب تلك الشركة. 

واستخدم في البداية كمكتب الرئيس للدراسة في المكتب البيضاوي عام 1975 قبل أن تتبرع به شركة السكك الحديدية GSX تتبرع به إلى البيت الأبيض عام 1987.

ربما يكون مكتب Resolute هو المكتب الأكثر شهرة ومعروفا لتزيين المكتب البيضاوي، وقد بني من بقايا سفينة الاستكشاف البريطانية في القطب الشمالي HMS Resolute وقدمته الملكة فيكتوريا إلى الرئيس الأمريكي رذرفورد ب. هايز عام 1880.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيلون ماسك البيت الأبيض الرئيس الأمريكى المكتب البيضاوي الملياردير إيلون ماسك باراك أوباما

مواد متعلقة

ترامب: الاتحاد الأوروبي لم يحرك ساكنا لإنهاء الأزمة الأوكرانية

خبير: ماسك "يسبق القاطرة" بإخراج المحطة الفضائية الدولية من مدارها

ترامب: ماسك شخصية عظيمة وبحثت كثيرا لكن لم أجد أذكى منه

الأكثر قراءة

ثورة تشريعية في الزواج والطلاق، ولي عهد السعودية يوافق على قانون الأحوال الشخصية الجديد

على رأسهم بن شرقي، قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في القمة

ألقت نفسها دون تدخل زوجها، مصدر أمني أردني يكشف تفاصيل جديدة في حادث المصرية آية عادل

إصابة نجم الأهلي قبل مباراة القمة مع الزمالك واستبعاده من قائمة الفريق

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا السبت

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الجمعة

سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

5 نصائح للحماية من الصدمات الكهربائية تزامنا مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار

منوعات

المزيد

ترامب يستبدل طاولته الرئاسية بسبب المخاط الأنفي لنجل إيلون ماسك

،شركة دلتا للطيران تعوض ركابها في حادث طائرة تورنتو بـ ٢.٣ مليون دولار

بعد تسببه في وفاة العشرات، أزمة الكحول المغشوش تتفاقم في تركيا

أستراليا تغير اسم الإعصار لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

عباد الشمس يسجل 115 جنيها، أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 21- 02- 2025 بالأسواق

بكام سعر كيلو السكر اليوم الجمعة في السوق؟

تعرف على أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الجمعة ٢١/٢/٢٠٢٥

المزيد

انفوجراف

كشف حساب كولر أمام الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم دعاء ختام شهر شعبان واستقبال شهر رمضان

تفسير حلم السفر بالطائرة في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق

"فقه الصيام"، دورات علمية موسعة لتأهيل الأئمة استعدادا ل رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية