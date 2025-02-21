ترامب يستبدل طاولته الرئاسية بسبب المخاط الأنفي لنجل إيلون ماسك

قالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية إن ترامب قد استبدل طاولته الرئاسية في المكتب البيضاوي بعد أن “مسح ابن إيلون ماسك مخاطه عليها”.

وأمر ترامب بتغيير المكتب الرئاسي من طراز Resolute الشهير من المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض بعد أن مسح ابن الملياردير إيلون ماسك مخاطه الأنفي عليه.



جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست"، حيث أصدر الرئيس الأمريكي تعليماته باستبدال المكتب بعد أن قام الطفل X AE A-12 (الاسم الذي يطلقه عليه إيلون ماسك) بمسح مخاطه الأنفي على المكتب وانتشر مقطع فيديو للطفل أثناء المؤتمر الصحفي لإيلون ماسك في البيت الأبيض.

وقد استخدم هذا المكتب لأول مرة جون كينيدي عام 1961، واستخدمه لاحقا الرؤساء جيمي كارتر وبيل كلينتون وباراك أوباما وجو بايدن خلال فترة وجودهم في مناصبهم.

وقد ذكر ترامب، المعروف برهاب الجراثيم، في منشور له على موقع "تروث سوشيال" يوم الخميس أن مكتب Resolute في البيت الأبيض تم استبداله مؤقتا بمكتب C&O وهو واحد من ستة مكاتب متاحة للرئيس الحالي.

وكتب ترامب: "تم تركيب هذا المكتب C&O والذي استخدمه الرئيس جورج بوش الأب وآخرون، مؤقتا في البيت الأبيض أثناء إعادة تشطيب مكتب Resolute بشكل خفيف، وهو عمل مهم للغاية".

وتابع أنه "بديل جميل، لكنه مؤقت".

وC&O هو اختصار لـ Chesapeake and Ohio Railway، وقد تم بناؤه في البداية لأصحاب تلك الشركة.

واستخدم في البداية كمكتب الرئيس للدراسة في المكتب البيضاوي عام 1975 قبل أن تتبرع به شركة السكك الحديدية GSX تتبرع به إلى البيت الأبيض عام 1987.

ربما يكون مكتب Resolute هو المكتب الأكثر شهرة ومعروفا لتزيين المكتب البيضاوي، وقد بني من بقايا سفينة الاستكشاف البريطانية في القطب الشمالي HMS Resolute وقدمته الملكة فيكتوريا إلى الرئيس الأمريكي رذرفورد ب. هايز عام 1880.

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