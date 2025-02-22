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ماسك يعلن طرد زيلينسكي من وظيفته، ما القصة؟

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون موسك، أنه تم طرد فلاديمير زيلينسكي من الوظيفة التي يقوم بها.

ماسك: تم طرد زيلينسكي من وظيفته


وكتب ماسك عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد تم طرد زيلينسكي من الوظيفة التي يقوم بها.

 

وفي وقت سابق، وافق ماسك على أن تقوم وزارته بتدقيق الأموال التي أرسلت إلى أوكرانيا.

قبل ذلك اتهم ماسك، زيلينسكي بقتل الصحفي الأمريكي غونزالو ليرا.

ويأتي هجوم ماسك على زيلينسكي، في وقت يشن ترامب أعنف هجوم على الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته، حيث وصفه الأربعاء الماضي بأنه "دكتاتور بلا انتخابات"، وقال إنه يرفض إجراء انتخابات وتأييده منخفض.

وأشار ترامب إلى أن زيلينسكي-الذي انتهت ولايته في مايو 2024- كان سيئا حتى في كونه ممثلا كوميديا، وتوسل إلى الولايات المتحدة للحصول على المال من أجل نزاع لم يستطع الفوز به، والآن لا يريد إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا.

واتهم ترامب، زيلينسكي بأنه أقنع واشنطن بإنفاق 350 مليار دولار للدخول في حرب لا يمكن كسبها، وكشف أنه اعترف بأن "نصف الأموال التي أرسلناها له مفقودة".

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