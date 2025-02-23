مياه الفيوم تعلن انقطاع خدماتها عن مركز سنورس للمرة الثانية اليوم

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، قبل قليل، عن انقطاع جديد لمياه الشرب غدا الاثنين، بسبب صيانة وتركيب محبس بخط مياه رئيسي بمدينة سنورس، ما يستلزم قطع المياه لمدة 12 ساعة اعتبارًا من الساعة 6 مساء غد الاثنين، وحتي الساعة 6 صباح يوم الثلاثاء، ويتأثر بانقطاع المياه مدينة سنورس بالكامل وعزب (الرفيع - الشوبك - وابهيت الحجر).

انقطاع مفاجئ للمياه في 6 مراكز وتوابعهم

وكانت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أعلنت في وقت سابق الأحد، عن نقطاع المياه عن بعض قري ومدن المحافظة، بسبب عطل مفاجئ بمحطة العزب الجديدة، وحار العمل في الوقت الحالي على اصلاح العطل، وسيتم ضخ المياه إلي المناطق المتضررة فور الانتهاء من الإصلاح، وتصل الضغوط الي وضعها الطبيعي بعد ضخ المياه بساعتين علي الاقل.

المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب

ويتأثر بانقطاع مياه الشرب في مركز الفيوم قري ( بني صالح، منشاة عبدالله، زاويه الكرادسة )، وفي مركز سنورس تتاثر قري ( فيدمين، سنهور القبليه والبحرية، ترسا، نقاليفة وتوابعهم )، اما في مركز يوسف الصديق فيتأثر مدينة يوسف الصديق وكل القري التابعة للمركز ما عدا قري ( النزلة، الحامولي، الشواشنة )، وفي مركز اطسا تتأثر قري ( تطون، قصر الباسل، الغرب وتوابعهم )، اما مركز ابشواي فيتأثر المركز بالكامل ما عدا قري ( طبهار، العجميين، النصارية ).

وطالبت الشركة، المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة قطع المياه، وتوفر الشركة مياه الشرب النقية لعملائها في حالات الاحتياج القصوي، عن طريق ارسال فناطيس محملة بالمياه، من خلال الاتصال بالخط الساخن.

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