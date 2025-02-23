الأحد 23 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

شاهد، محمد رمضان يرقص على سيارته في الشارع وسط الجمهور

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

يواصل النجم محمد رمضان، تصوير برنامجه الجديد مدفع رمضان في شارع المطار بمنطقة إمبابة، استعدادا لعرضه في رمضان 2025.

برنامج محمد رمضان 

ورقص محمد رمضان مع الجمهور، من فوق سيارته الفارهة أثناء تصوير البرنامج  في منطقة إمبابة 

وتصدر النجم محمد رمضان خلال الساعات القليلة الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب استمراره في تصوير برنامجه الجديد مدفع رمضان في شوارع القاهرة والذي من المقرر عرضه في رمضان 2025 علي شاشة DMC عقب أذان المغرب.

وانتشر مقطع فيديو لمحمد رمضان خلال الساعات القليلة الماضية عبر السوشيال ميديا، وهو يمنح طفلا يعمل في ورشة سيارات 100 ألف جنيه من برنامج مدفع رمضان الأمر الذي أثار اهتمام الجمهور 

ويقدم النجم محمد رمضان خلال شهر رمضان 2025، برنامج مدفع رمضان عبر شاشة DMC طوال الشهر الكريم

برنامج مدفع رمضان هو محتوى إنساني يستهدف عددا من الجمهور لمنحهم جوائز البرنامج، ويظهر محمد رمضان خلال الحلقات بعدد من الشخصيات منها صبي القهوجي وسواق التوكتوك، بالإضافة إلي أنه سيظهر بشخصية شبيهة لشخصية نخنوخ التي قدمها أشرف عبد الباقي في فيلم لخمة راس.

وعرضت قناة DMC البرومو الأول لبرنامج “مدفع رمضان” الذي يقدمه الفنان محمد رمضان في شهر رمضان 2025.

ونشر محمد رمضان البرومو التشويقي للبرنامج وقال: “رمضان في رمضان.. رمضان في رمضان".
وكان الفنان محمد رمضان قد شوق جمهوره عن برنامجه الجديد “مدفع رمضان”، الذي يعرض خلال شهر رمضان الكريم 2025 على قناة DMC.

وفي مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، قال “رمضان”: إن البرنامج حقيقي وليس مجرد شائعة، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى إسعاد جمهوره، خاصة بعدما اعتقد البعض أنه مجرد مزحة.

موعد عرض برنامج مدفع رمضان

وأوضح محمد رمضان أن “مدفع رمضان” سيُعرض مباشرة بعد أذان المغرب، مؤكدًا أنه يقدم “دراما من نوع جديد”، معربًا عن ثقته في نجاحه.

 

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