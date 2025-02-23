أخبار مصر اليوم: خطوات التقديم لوظائف مياه الشرب.. تفاصيل إحالة موظف بوزارة العمل للنيابة بتهمة تلقي رشوة.. وزير التموين: احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

وزير التموين: بناء احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية لضمان استدامة توافرها

نظمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ندوة موسعة تحت عنوان “ تطورات التجارة الداخلية ودور القطاع الخاص في دعم منظومة التموين في مصر ".

تهدف الندوة إلى استعراض أحدث المستجدات في تطوير منظومة التموين وتحقيق الأمن الغذائي، وبحث آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز منظومة التجارة الداخلية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في هذا المجال، كما شهدت الندوة مناقشات لبحث فرص التعاون بين الوزارة وممثلي القطاع الخاص لدعم المشروعات المستقبلية في قطاع التموين والتجارة الداخلية.

وأشارالدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الوزارة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال بناء احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية لضمان استدامة توافرها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية

وأضاف أن الوزارة تعمل على ضخ السلع في الأسواق بشكل مستمر للحفاظ على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين، مع التركيز على أهمية المجمعات الاستهلاكية وتطويرها لتقديم السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.

كما أوضح وزير التموين أن تطوير مشروعات جهاز تنمية التجارة الداخلية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة، حيث يتم التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية لدعم سلاسل الإمداد وتقليل الفاقد، إضافة إلى تعزيز أهمية المخازن الاستراتيجية وزيادة الطاقة الاستيعابية للصوامع لضمان تأمين المخزون الاستراتيجي من الحبوب.

وشدد الوزير على أهمية الدعم ووصوله لمستحقيه وفق آليات تضمن العدالة الاجتماعية، مع ضرورة الاعتماد على آليات السوق الحر وتعزيز تنافسية الأسواق لخلق بيئة اقتصادية أكثر كفاءة، كما أكد على الدور المحوري للوزارة في الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية وضمان توفر السلع بأسعار عادلة، إلى جانب السعي المستمر نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية لتواكب تطورات الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار غدا الإثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدا على السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة على شمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة

ويستمر تأثر البلاد اليوم بموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الانحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:4 درجة مئوية

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيدو على الوجه البحري ومعتدلا على السواحل الغربية، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

ومن المتوقع أن يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية ومعتدلا على شمال الصعيد مائلا للدفء على جنوب سيناء ودافئا جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

تفاصيل إحالة موظف بوزارة العمل للنيابة بتهمة تلقي رشوة لتسهيل سفر مواطن إلى الخارج

وجه وزير العمل محمد جبران الإدارة المختصة بإتخاذ الإجراءات اللازمة بتحويل أحد العاملين بالوزارة إلى النيابة العامة، لإتهامه بتلقي أموال من أحد المواطنين مقابل التوسط له للسفر للعمل في الخارج، ضمن الفرص التي توفرها الوزارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواجهة الفساد وحماية المواطنين من كافة أنواع الإستغلال.

جاء ذلك بعد أن تقدم هذا المواطن باستغاثة إلى الوزير جبران، تفيد تعرضه لمحاولة نصب من أحد العاملين بالوزارة، الذي طلب منه مبالغ مالية، و2 ونصف جنيه دهب، لتسهيل سفره إلى دولة الكويت، وبمواجهة الموظف اعترف بارتكاب تلك الجريمة.

وتهيب وزارة العمل بجميع المواطنين بالابلاغ عن أي محاولات استغلال لهم سواء من جانب موظفين أو صفحات وإعلانات ورسائل وهمية، مؤكدة أن كافة الخدمات مجانية وبلا وسطاء.

وأكد الوزير جبران على استمرار الوزارة في العمل على محاربة أي خروج عن مقتضيات الوظيفة، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة

رابط وخطوات التقديم لوظائف مياه الشرب والصرف الصحي 2025

يواصل موقع بوابة الوظائف الحكومية تلقي طلبات الراغبين للتقديم لوظائف بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي 2025.

وحول رابط وخطوات التقديم لوظائف مياه الشرب والصرف الصحي 2025، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مسابقة لشغل (36) وظيفة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة 2025

وبشأن الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة 2025، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعيين 36 موظفًا في عدد من التخصصات

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة 2025

وعن الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة 2025 تشمل ما يلي:

مؤهل عال هندسي تخصص كهرباء اتصالات.

ـ بكالوريوس تجارة تخصص شعبة المحاسبة.

ـ بكالوريوس تجارة تخصص شعبة محاسبة انجليزي.

- بكالوريوس تجارة تخصص (المحاسبة) أو ما يعادله.

ـ مؤهل عال فى مجال الحاسبات والمعلومات يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

ـ مؤهل عال هندسي تخصص مدني.

ـ مؤهل عال هندسي تخصص كهرباء.

ـ مؤهل عال هندسي تخصص ميكانيكا.

ـ ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام.

ـ ألا يقل التقدير العام عن جيد.

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

وعن الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي تشمل ما يلي:

* الصورة الشخصية.

*الرقم القومي وجه أول سارية.

*الرقم القومي وجه ثاني سارية.

*المؤهل الدراسي.

*المؤهل الأعلى إن وجد.

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث.

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

*صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الاحوال).

* إيصال الإيداع البنكي

الوظائف المطلوبة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

وتتضمن المسابقة الإعلان عن حاجة الجهاز لشغل (29) في وظائف مهندس ثالث في تخصصات (كهرباء اتصالات، ميكانيكا، كهرباء، مدني)، و(2) في وظيفة أخصائي نظم معلومات ثالث في مجال (الحاسبات والمعلومات)، و(5) في وظيفة محاسب ثالث تخصص (محاسبة).

مواعيد التقديم لوظائف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

وأوضح الجهاز أنه من المقرر إغلاق باب التقديم في المسابقة 2 مارس 2025 على موقع بوابة الوظائف الحكومية

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

خطوات التقديم في وظائف مياه الشرب والصرف الصحي 2025

وحول خطوات التقديم في وظائف مياه الشرب والصرف الصحي 2025 عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية للتقدم للوظيفة يجب اتباع الخطوات التالية:

1_ التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية.

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

3 - وفي حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

4- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الإثنين وتحذر من اضطراب حركة الملاحة بالبحر الأحمر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس غدا الاثنين ، حيث تصل سرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 4 متر.

يستمر تأثر البلاد اليوم بموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الانحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:4 درجة مئوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيدو على الوجه البحري ومعتدلا على السواحل الغربية، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية ومعتدلا على شمال الصعيد مائلا للدفء على جنوب سيناء ودافئا جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 16

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11

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