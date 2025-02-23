يواصل موقع بوابة الوظائف الحكومية تلقي طلبات الراغبين للتقديم لوظائف بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي 2025.

رابط وخطوات التقديم لوظائف مياه الشرب والصرف الصحي 2025

وحول رابط وخطوات التقديم لوظائف مياه الشرب والصرف الصحي 2025، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مسابقة لشغل (36) وظيفة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة 2025

وبشأن الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة 2025، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعيين 36 موظفًا في عدد من التخصصات

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة 2025

وعن الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة 2025 تشمل ما يلي:

مؤهل عال هندسي تخصص كهرباء اتصالات.

ـ بكالوريوس تجارة تخصص شعبة المحاسبة.

ـ بكالوريوس تجارة تخصص شعبة محاسبة انجليزي.

- بكالوريوس تجارة تخصص (المحاسبة) أو ما يعادله.

ـ مؤهل عال فى مجال الحاسبات والمعلومات يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

ـ مؤهل عال هندسي تخصص مدني.

ـ مؤهل عال هندسي تخصص كهرباء.

ـ مؤهل عال هندسي تخصص ميكانيكا.

ـ ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام.

ـ ألا يقل التقدير العام عن جيد.

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

وعن الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي تشمل ما يلي:



* الصورة الشخصية.

*الرقم القومي وجه أول سارية.

*الرقم القومي وجه ثاني سارية.

*المؤهل الدراسي.

*المؤهل الأعلى إن وجد.

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث.

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

*صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الاحوال).

* إيصال الإيداع البنكي

الوظائف المطلوبة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

وتتضمن المسابقة الإعلان عن حاجة الجهاز لشغل (29) في وظائف مهندس ثالث في تخصصات (كهرباء اتصالات، ميكانيكا، كهرباء، مدني)، و(2) في وظيفة أخصائي نظم معلومات ثالث في مجال (الحاسبات والمعلومات)، و(5) في وظيفة محاسب ثالث تخصص (محاسبة).

مواعيد التقديم لوظائف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

وأوضح الجهاز أنه من المقرر إغلاق باب التقديم في المسابقة 2 مارس 2025 على موقع بوابة الوظائف الحكومية

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

خطوات التقديم في وظائف مياه الشرب والصرف الصحي 2025

وحول خطوات التقديم في وظائف مياه الشرب والصرف الصحي 2025 عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية للتقدم للوظيفة يجب اتباع الخطوات التالية:

1_ التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية.

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

3 - وفي حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

4- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

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