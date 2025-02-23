تفاصيل إحالة موظف بوزارة العمل للنيابة بتهمة تلقي رشوة لتسهيل سفر مواطن إلى الخارج

وجه وزير العمل محمد جبران الإدارة المختصة بإتخاذ الإجراءات اللازمة بتحويل أحد العاملين بالوزارة إلى النيابة العامة، لإتهامه بتلقي أموال من أحد المواطنين مقابل التوسط له للسفر للعمل في الخارج، ضمن الفرص التي توفرها الوزارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواجهة الفساد وحماية المواطنين من كافة أنواع الإستغلال.

جاء ذلك بعد أن تقدم هذا المواطن باستغاثة إلى الوزير جبران، تفيد تعرضه لمحاولة نصب من أحد العاملين بالوزارة، الذي طلب منه مبالغ مالية، و2 ونصف جنيه دهب، لتسهيل سفره إلى دولة الكويت، وبمواجهة الموظف اعترف بارتكاب تلك الجريمة.

وتهيب وزارة العمل بجميع المواطنين بالابلاغ عن أي محاولات استغلال لهم سواء من جانب موظفين أو صفحات وإعلانات ورسائل وهمية، مؤكدة أن كافة الخدمات مجانية وبلا وسطاء.

وأكد الوزير جبران على استمرار الوزارة في العمل على محاربة أي خروج عن مقتضيات الوظيفة، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة

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