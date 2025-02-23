طرق التخلص من الرءوس السوداء بالمنزل

الرؤوس السوداء هي بثور تظهر على سطح الجلد، وعندما تسد المسام وتغلق، يتكون رأس أسود، وهناك عدة طرق مختلفة يمكن من خلالها معالجة الرؤوس السوداء.

طرق علاج الرؤوس السوداء

كيفية إزالة الرؤوس السوداء:

حمض الساليسيليك

يعد استخدام حمض الساليسيليك مرة واحدة في اليوم، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، أفضل علاج للتخلص من الرؤوس السوداء، سواء كغسول أو على شكل مناديل طبية تحتوي على حمض الساليسيليك.

إذا كان الشخص يرغب في تجربة حمض الساليسيليك، فيمكن البدء باستخدام منتج يحتوي على نسبة تتراوح بين 2% و4%، ثم يمكن تعديل الكمية المستخدمة وفقًا لتفاعل البشرة معه.

استخدام منظفًا يحتوي على حمض ألفا أو بيتا هيدروكسي

حمض ألفا أو بيتا هيدروكسي، المعروف أيضًا باسم أحماض ألفا هيدروكسي وأحماض بيتا هيدروكسي، عبارة عن مجموعة من المركبات المعروفة بفوائدها للعناية بالبشرة، وبعض العناصر الأكثر شيوعًا في هذه المجموعة تشمل حمض الساليسيليك وحمض اللاكتيك وحمض الستريك.

خيار رائع آخر لإزالة الرؤوس السوداء في عائلة أحماض ألفا هيدروكسي هو استخدام منتج يحتوي على حمض الجليكوليك، حاول استخدام منظف يحتوي على نسبة 10%. يعمل حمض الجليكوليك كمقشر رائع، ويساعد في إزالة الطبقة الخارجية من خلايا الجلد الميتة - والرؤوس السوداء المزعجة.

الريتينويد

يساعد الريتينويد في التأكد من عدم تجمع خلايا الجلد الميتة داخل المسام، كما أنه يساعد على منع ظهور البثور ويقلل من تكوين ندبات حب الشباب.

في بعض الأحيان، يكون تقسيم العلاج بين الريتينويد وحمض ألفا أو بيتا هيدروكسي مفيدًا، ويمكن أن يكون أحد العلاجات استخدام منظف حمض الساليسيليك في الصباح والريتينويد في الليل.

تقشير البشرة

يعتبر التقشير جزءًا مهمًا من روتين العناية بالبشرة — ولكن من السهل جدًا الإفراط في استخدامه.

يجب تقشير البشرة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع فقط، ولكن الإفراط في التقشير، وخاصة الوجه، يؤدي إلى جفافها بسرعة كبيرة

وعندما تجف البشرة، فهي تنتج المزيد من الزيت، مما يساهم في ظهور المزيد من الرؤوس السوداء، لذا فمن المهم تقليل التقشير إلى الحد الأدنى.

العلاجات لدي طبيب الجلدية للتخلص من الرؤوس السوداء

يحتاج بعض المرضي إلى مساعدة طبيب الأمراض الجلدية في حالة الرؤوس السوداء الشديدة، ومن هذه العلاجات:

التقشير الكيميائي

قد يقترح طبيب الأمراض الجلدية التقشير الكيميائي، وتستخدم هذه التقنية محلولًا كيميائيًا لإزالة الطبقات الخارجية التالفة من البشرة، ويمكن أن يؤدي هذا إلى تحسين ملمس الجلد ونعومته.

واعتمادًا على ما إذا كنت قد خضعت لتقشير كيميائي خفيف أو متوسط ​​أو عميق، فقد تعاني من احمرار ولسع وتورم في البشرة في أول 48 ساعة.

التقشير الدقيق للجلد

يوجد علاج آخر وهو التقشير الدقيق للجلد، والذي يُعرف أيضًا باسم "التقشير القوي"، ويتم رش البشرة ببلورات صغيرة لصنفرة الطبقة الخارجية من الجلد بلطف.

يحسن هذا الإجراء الأقل تدخلًا من مظهر البشرة، وقد يعاني الشخص من آثار جانبية خفيفة مثل الاحمرار والتورم والحنان لبضع ساعات بعد العلاج.

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