كيفية التخلص من الرؤوس السوداء بشكل نهائي بالمنزل

يمكن إزالة الرؤوس السوداء على الأنف أو منع ظهورها باستخدام منتجات مثل الريتينويد والمقشرات الكيميائية، كما يمكن أن يساعد منع انسداد بصيلات الشعر.

الرؤوس السوداء هي بثور تظهر على سطح الجلد، وعندما تسد المسام وتغلق، يتكون رأس أسود.

يعتقد الكثير من الناس أن الرؤوس السوداء داكنة لأن هذا هو لون الأوساخ الموجودة في المسام، والحقيقة هي أن الرؤوس السوداء لونها أسود أو رمادي داكنة لأن الزيت والجلد الميت الذي يسد المسام "يتأكسد" يتحول إلى اللون الأسود عندما يتلامس مع الهواء، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

1. غسل الوجه مرتين في اليوم وبعد ممارسة الرياضة

غسل الوجه بانتظام يمكن أن يساعد في علاج حب الشباب.

من المهم غسل الوجه في الصباح لإزالة أي أوساخ أو بكتيريا قد تكون قد وصلت إليه في الليل، هذا بالإضافة للتأكد من غسل أغطية الوسادات بانتظام.

ويجب كذلك الحرص على عدم الإفراط في التنظيف، مما قد يؤدي إلى تجريد الجلد وجعله في الواقع ينتج المزيد من الزيوت للتعويض.

كما يحب غسل الوجه في أقرب وقت ممكن بعد ممارسة الرياضة.

يمكن أن يعلق العرق في المسام مع الأوساخ والزيوت، ولهذا السبب يجب غسل الوجه - ويفضل قبل أن تجف العرق.

2. شرائط المسام

تعمل شرائط المسام على إزالة طبقة من الجلد مؤقتًا، وغالبًا ما تأتي معها الزيوت المؤكسدة والأوساخ التي تشكل الرؤوس السوداء.

لن تمنع شرائط المسام ظهور هذه الرؤوس السوداء مرة أخرى، لأنها لا تنظم إنتاج البشرة للزيوت.

للحصول على أفضل النتائج، يمكن تبخير الوجه مسبقًا (فوق قدر من الماء المغلي، على سبيل المثال، مع توخي الحذر الشديد) لفتح المسام.

على الرغم من أنها قد تجعل المسام تبدو أصغر مؤقتًا، إلا أن شرائط المسام لديها أيضًا القدرة على إزالة الزيوت الطبيعية المهمة وبصيلات الشعر التي تساعد البشرة، وقد يؤدي القيام بذلك إلى تهيج وجفاف.

3. استخدم واقيًا من الشمس خاليًا من الزيوت

قد يبدو وضع طبقة من واقي الشمس الدهني فوق الجلد المصاب بالطفح الجلدي أمرًا غريبًا بعض الشيء، وقد يكون ذلك بسبب زيادة الزيوت، ولكن من المهم أن ترتدي واقيًا من الشمس بغض النظر عن نوع بشرتك - دهنية أو جافة أو حساسة.

4. التقشير

يمكن أن يؤدي المقشرات القاسية أو الخشنة في الواقع إلى زيادة التهاب حب الشباب.

توجد عدد من المقشرات الكيميائية اللطيفة التي يمكن استخدامها، ابحث عن تلك التي تحتوي على أحماض ألفا وبيتا هيدروكسي (AHAs وBHAs).

هذه أحماض لطيفة تساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة، تساعد في إفساح الطريق للمنتجات الأخرى لاختراق الجلد بشكل أفضل والعمل بشكل أكثر فعالي

ومنها حمض الساليسيليك لعلاج حب الشباب، وهو أحد أحماض بيتا هيدروكسي، أحماض بيتا هيدروكسي قابلة للذوبان في الزيت وتساعد في تنظيف المسام.

تعتبر الأحماض الجليكوليك واللاكتيك من أحماض ألفا هيدروكسي، وهي قابلة للذوبان في الماء ومشتقة من مصادر طبيعية مثل الحليب أو الفاكهة أو السكر.

تذكر فقط أن أحماض ألفا هيدروكسي وأحماض بيتا هيدروكسي تزيل طبقة من الجلد، مما قد يجعل الجلد أكثر عرضة لأشعة UVA وUVB، لذا من المهم الحفاظ على الحماية من الشمس إذا كان الشخص سيخرج.

5. أقنعة الفحم

يظهر الفحم في جميع أنواع المنتجات الآن، وذلك لأن الفحم هو مزيل سموم رائع، وفهو يعمل بعمق في المسام للمساعدة في إزالة الأوساخ والشوائب الأخرى.

هناك الكثير من أقنعة الفحم المتاحة دون وصفة طبية، أو يمكن شراء حبوب الفحم المنشط من الصيدلية، وفتح الحبوب، وصنع قناعك الخاص باستخدام مزيج من طين البنتونيت، أو زيت شجرة الشاي، أو العسل، أو الماء العادي فقط.

6. الريتينويدات الموضعية

تشتق الريتينويدات الموضعية من فيتامين أ، وقد ثبت أنها تعمل على تحسين حب الشباب، وهي متوفرة دون وصفة طبية أو بوصفة طبية.

يزيد الريتينول من تجدد خلايا الجلد، وقد يقلل أيضًا من ظهور التجاعيد.

تجدر الإشارة إلى أنه يُنصح النساء الحوامل بتجنب الريتينول لأن الكميات الزائدة يمكن أن تتداخل مع نمو الجنين، إذا كنتِ حاملًا، يمكنك تجربة استخدام زيت الباكوتشيول أو زيت ثمر الورد بدلًا من الريتينول للحصول على تأثيرات مماثلة.

7. جل حمض الساليسيليك

يمكن أن تساعد أحماض الساليسيليك في إذابة الكيراتين الذي يسد المسام، مما يسبب الرؤوس السوداء.

إنه أيضًا مقشر فعال، ولكن يجب استخدامه فقط على مناطق الجسم التي تعاني من الرؤوس البيضاء أو الرؤوس السوداء، ويمكن أن يؤدي استخدامه على الجسم بالكامل إلى التسمم بالساليسيلات.

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