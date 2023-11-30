الخميس 30 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء

الرؤوس السوداء، فيتو
الرؤوس السوداء، فيتو

الرؤوس السوداء من المشكلات التي تعاني منها العديد من الفتيات ما يؤثر على مظهر البشرة بشكل سلبي، وللأسف يصعب التخلص منها.

والرؤوس السوداء تنتج عن تراكم الدهون داخل مسام البشرة، مايجبر الفتيات على الاهتمام بتنظيف وسنفرة البشرة حفاظا عليها.

وصفة طبيعية لعلاج الرؤوس السوداء 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج الرؤوس السوداء.

المكونات:-

ملعقة جليسرين

نصف كوب عصير ليمون

بياض بيضة

ملعقة ماء ورد

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام متجانس خالى من أي تكتلات
  • ثم ندهن الوجه بالقناع في حركات دائرية برفق.
  • نترك القناع على البشرة لمدة نصف ساعة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • ويمكن وضع طبقات من المناديل على الوجه بالتبادل مع القناع حيث نفرد طبقة من القناع وعليها مناديل ثم طبقة من القناع ثم مناديل وننتظر حتى يجف، ثم نقشر وهى أكثر فاعلية.
وصفة طبيعية لعلاج الرؤوس السوداء، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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وصفة طبيعية تغذى بشرتك بفيتامين E المهم فى فصل الشتاء

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كريم طبيعي يعيد شباب بشرتك بعد الخمسين

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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الرؤوس السوداء علاج الرؤوس السوداء وصفة طبيعية لعلاج الرؤوس السوداء العناية بالبشرة تنظيف البشرة سهام شهاب خبيرة التجميل

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