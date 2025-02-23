الأحد 23 فبراير 2025
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انطلاق المؤتمر الطلابي الثالث دوليًّا والسادس محليًّا بكلية التمريض المنصورة (صور)

تمريض المنصورة، فيتو
تمريض المنصورة، فيتو

افتتحت كلية التمريض في جامعة المنصورة، اليوم الأحد  فعاليات المؤتمر الطلابي الثالث دوليًّا والسادس محليًّا، والمقام بالتعاون مع جامعة طيبة فرع العلا بالمملكة العربية السعودية، وجامعة ميسان بالعراق، وجامعة سينوب بتركيا، تحت عنوان "الابتكارات الحديثة في تحديث الرعاية الصحية". 

الابتكارات الحديثة في تحديث الرعاية الصحية"

جاء المؤتمر تحت رعاية  الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور  الدكتورة عبير زكريا، القائمة بأعمال عميد كلية التمريض ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف  الدكتورة وداد صابر، مقرر المؤتمر ومنسق الأنشطة الطلابية بالكلية. 

كما حضر المؤتمر  أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وأحمد العشري، مدير عام رعاية الطلاب، واتحاد طلاب كلية التمريض، وأسرة طلاب من أجل مصر، وبمشاركة واسعة من طلاب الكلية.

الأبحاث المقدمة من الطلاب المشاركين

وأكَّدت  الدكتورة عبير زكريا على أهمية المؤتمر في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الطلاب والباحثين في مجال التمريض، كما أشادت بمستوى الأبحاث المقدمة من الطلاب المشاركين، مؤكدةً على حِرص الكلية على دعم الأنشطة الطلابية التي تساهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم.

الموضوعات الهامة والمفيدة التي تلقي الضوء على ما يحتاجه الطلاب

تناول المؤتمر العديد من الموضوعات الهامة والمفيدة التي تلقي الضوء على ما يحتاجه الطلاب على الصعيد المهني والتعليمي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التمريض، وقد لاقى المؤتمر إقبالًا وترحيبًا كبيرًا من الحضور.

عدد المشاركات 59 مشاركة

وقد بلغ عدد المشاركات 59 مشاركة، حيث استقبلت كلية التمريض وفود الطلاب المشاركين من جامعة المنصورة الجديدة، والمنصورة الأهلية، ودلتا، وبورسعيد. وتعددت العروض العلمية التقديمية للطلاب من جميع الجامعات المشاركة.

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